Gigantyczne manewry w Niemczech. 600 km dróg może zostać okresowo zablokowanych

Dziesiątki czołgów, setki żołnierzy i 600 kilometrów zablokowanych autostrad - w północnych Niemczech od 16 września rozpoczęły się jedne z największych manewrów ostatnich lat. Na drogach Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii pojawiły się kolumny opancerzonych pojazdów.

Publikacja: 16.09.2025 09:03

Foto: AdobeStock

Albert Warner

To część ćwiczeń Schillscher Reiter 2025, które mają sprawdzić, czy niemiecka armia potrafi szybko przerzucać jednostki na duże odległości – bez wsparcia lotnictwa i kolei. Z bazy w Torgelow wyruszy konwój Jägerbataillon 413. Bierze w nim udział około 500 żołnierzy i 80 pojazdów. Kolumny poruszają się m.in. po autostradach A20, A11 i A10, a także po drogach krajowych i lokalnych. Sama trasa, określana jako „jazda w kółko”, jest już elementem testu. Żołnierze muszą zadbać o pełną logistykę: tankowanie, wyżywienie, serwis i bezpieczeństwo konwoju. To próba odwzorowania realnych warunków, jakie mogą spotkać wojska w sytuacji konfliktu.

Kierowcy ostrzeżeni przed paraliżem

Niemieckie media ostrzegają, że utrudnienia mogą być gigantyczne – nawet 600 km dróg może zostać okresowo zablokowanych. . Pojazdy wojskowe poruszają się z prędkością 40–50 km/h. Bundeswehra apeluje do kierowców, by nie wyprzedzali ani nie rozdzielali konwojów i zachowywali bezpieczny odstęp. Po zakończeniu przejazdów żołnierze wrócą do bazy w Torgelow, gdzie rozpoczną kilkudniowe ćwiczenia polowe. Ich scenariusz zakłada działania obronne i zatrzymywanie postępów przeciwnika.

To nie pierwszy raz, gdy manewry Jägerbataillon 413 zwracają uwagę opinii publicznej. W niemieckich mediach głośno było o wojskowej ciężarówce z zamontowanym karabinem maszynowym sfotografowanej między zabudowaniami gospodarczymi. Tym razem kolumny wjadą na główne autostrady północnych Niemiec, co na pewno sparaliżuje ruch i pokaże, jak wyglądają przygotowania do „realnego pola walki”.

Czy wiesz, że…
- Bundeswehra dysponuje ponad 300 czołgami Leopard 2, które stanowią trzon niemieckich sił pancernych.
- Ćwiczenia wojskowe na drogach publicznych w Niemczech odbywają się regularnie od czasów zimnej wojny, ale tak duża skala – 600 km zablokowanych tras – należy do rzadkości.
- Kolumny wojskowe w Niemczech są zawsze eskortowane przez policję – za złamanie zasad bezpieczeństwa kierowcy mogą dostać wysokie mandaty.
- Meklemburgia-Pomorze Przednie to region graniczący z Polską – kolumny wojskowe poruszają się w odległości ok. 80 km od Szczecina.

Źródło: rp.pl

