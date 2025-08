Czy wiesz, że...

- Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi będzie miał około 4 km długości i pozwoli pociągom osiągać prędkości do 250 km/h. To kluczowy element w integracji CPK z systemem kolejowym.

- Planowana ilość zużytych materiałów przy budowie dróg CPK – ponad 55 mln ton – to więcej niż masa wszystkich autostrad zbudowanych w Polsce w ostatnich 20 latach.

- Koszt samej części drogowej w Programie Wieloletnim CPK stanowi tylko około 2 proc. całego budżetu projektu. Dla porównania, inwestycje kolejowe pochłoną niemal 60 proc. środków.