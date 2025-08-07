Aktualizacja: 07.08.2025 21:53 Publikacja: 07.08.2025 19:54
Most nad Cieśniną Mesyńską ma mieć długość niemal 3,7 km, a jego budowa kosztować będzie około 13,5 mld euro
Foto: Webuild
Minister transportu Matteo Salvini określił inwestycję jako „największy projekt infrastrukturalny w Europie Zachodniej”. Według szacunków budowa mostu ma wygenerować aż 120 tys. miejsc pracy i stać się impulsem do rozwoju ekonomicznego biedniejszych regionów południowych Włoch. Oprócz samego mostu zaplanowano także rozbudowę sieci dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. Rozpoczęcie prac przygotowawczych przewidziano na przełom września i października 2025 roku – po zatwierdzeniu projektu przez Włoską Izbę Obrachunkową. Właściwa budowa ma ruszyć w 2026 roku, a zakończenie planowane jest na lata 2032–2033. Nowa przeprawa umożliwi przejazd w obu kierunkach trzema pasami ruchu dla samochodów oraz dwoma torami kolejowymi. Ma obsługiwać do 6000 pojazdów na godzinę i do 200 pociągów dziennie. Czas przeprawy z obecnych 100 minut promem skróci się do zaledwie 10 minut jazdy autem.
Projekt ma także znaczenie strategiczne. Rząd planuje zakwalifikować most jako infrastrukturę związaną z obronnością, co może pomóc w realizacji zobowiązań NATO – zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Most miałby pełnić rolę korytarza umożliwiającego szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu w rejonie południowej flanki sojuszu. Taka decyzja budzi jednak kontrowersje. Ponad 600 naukowców podpisało list sprzeciwu wobec klasyfikacji wojskowej, argumentując, że taki status może uczynić most celem ataku i wymaga dodatkowych analiz funkcjonalnych. Organizacje ekologiczne alarmują natomiast, że inwestycja może zaburzyć migrację ptaków i zagrażać środowisku naturalnemu.
Niepokój budzi również lokalizacja – most ma powstać nad Uskokiem Mesyńskim, który był przyczyną katastrofalnego trzęsienia ziemi w 1908 roku. Eksperci przekonują jednak, że konstrukcje wiszące lepiej znoszą wstrząsy sejsmiczne. Takie mosty funkcjonują już w aktywnych sejsmicznie regionach, jak Japonia, Turcja czy Kalifornia.
Most nad cieśniną Mesyńską
Foto: Webuild
Czy wiesz, że...
- Most nad Cieśniną Mesyńską może stać się nie tylko najdłuższym mostem wiszącym na świecie, ale też jednym z nielicznych, który połączy dwa różne systemy kolejowe – regionalny i krajowy.
- Sycylia nie ma do dziś żadnego stałego połączenia z lądem, mimo że pomysł budowy mostu rozważano już za czasów Imperium Rzymskiego.
- Projekt ma szanse wejść do historii inżynierii, ponieważ oprócz wyzwań sejsmicznych, konstruktorzy muszą zmierzyć się z silnymi wiatrami, które w Cieśninie Mesyńskiej dochodzą nawet do 100 km/h.
