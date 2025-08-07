Minister transportu Matteo Salvini określił inwestycję jako „największy projekt infrastrukturalny w Europie Zachodniej”. Według szacunków budowa mostu ma wygenerować aż 120 tys. miejsc pracy i stać się impulsem do rozwoju ekonomicznego biedniejszych regionów południowych Włoch. Oprócz samego mostu zaplanowano także rozbudowę sieci dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. Rozpoczęcie prac przygotowawczych przewidziano na przełom września i października 2025 roku – po zatwierdzeniu projektu przez Włoską Izbę Obrachunkową. Właściwa budowa ma ruszyć w 2026 roku, a zakończenie planowane jest na lata 2032–2033. Nowa przeprawa umożliwi przejazd w obu kierunkach trzema pasami ruchu dla samochodów oraz dwoma torami kolejowymi. Ma obsługiwać do 6000 pojazdów na godzinę i do 200 pociągów dziennie. Czas przeprawy z obecnych 100 minut promem skróci się do zaledwie 10 minut jazdy autem.

Projekt ma także znaczenie strategiczne. Rząd planuje zakwalifikować most jako infrastrukturę związaną z obronnością, co może pomóc w realizacji zobowiązań NATO – zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Most miałby pełnić rolę korytarza umożliwiającego szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu w rejonie południowej flanki sojuszu. Taka decyzja budzi jednak kontrowersje. Ponad 600 naukowców podpisało list sprzeciwu wobec klasyfikacji wojskowej, argumentując, że taki status może uczynić most celem ataku i wymaga dodatkowych analiz funkcjonalnych. Organizacje ekologiczne alarmują natomiast, że inwestycja może zaburzyć migrację ptaków i zagrażać środowisku naturalnemu.

Most wiszący na Sycylię ma mieć 3,7 km długości

Niepokój budzi również lokalizacja – most ma powstać nad Uskokiem Mesyńskim, który był przyczyną katastrofalnego trzęsienia ziemi w 1908 roku. Eksperci przekonują jednak, że konstrukcje wiszące lepiej znoszą wstrząsy sejsmiczne. Takie mosty funkcjonują już w aktywnych sejsmicznie regionach, jak Japonia, Turcja czy Kalifornia.