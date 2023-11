W rok później gotowych będzie kolejnych 420 km, natomiast w roku 2026 sieć krajowa sieć szybkich tras wydłuży się o ponad 300 km. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami, że na realizację tych inwestycji zostały podpisane umowy lub przedsięwzięcia znajdują się już w fazie realizacji. Oznacza to przyspieszenie finalizacji budów, ponieważ obecny rok ma się zakończyć oddaniem do użytku ok. 260 km, znacznie mniej niż w roku 2022, w którym gotowych było 345 km, natomiast w roku 2021 – 425 km. Po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, który przewidziany jest do 2030 r., sieć dróg ekspresowych i autostrad ma się wydłużyć do 8 tys. Obecnie liczy ona 5116 km, w tym 1849 km autostrad.

Do Pragi szybką trasą dopiero w 2027 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna za realizację inwestycji dopiero w końcu grudnia ma przedstawić konkretne plany na przyszły rok dotyczące oddawania poszczególnych odcinków do ruchu. Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, ukończona zostanie budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Krakowem, gdzie brakuje jeszcze dwóch odcinków: 5-kilometrowego Miechów – Szczepanowice planowanego do otwarcia w sierpniu oraz przeszło 18 km od Widomej do Nowej Huty w październiku. Gotowa będzie cała trasa S3 pomiędzy Wybrzeżem a granicą z Czechami: dokończona zostanie budowa 34-kilometrowego odcinka od Troszyna do Świnoujścia na północy oraz 16 kilometrów odcinka Bolków – Kamienna Góra na południu. Jednak sam wjazd do Czech będzie wymagał zdjęcia nogi z gazu, bo po drugiej stronie granicy budowa trasy D11 do Pragi dopiero się zacznie i zostanie ukończona w 2027 r.

Czytaj więcej Tu i Teraz Betonowa autostrada A18 wyremontowana i w całości przejezdna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu prac na przebudowywanej południowej jezdni drogi DK18 od węzła Golnice (woj. Dolnośląskie) do granicy państwa z Niemcami. Tym samym cała droga o długości 70 km została oddana do użytku, a kierowcy mogą podróżować po pełnoprawnej autostradzie.

Przyszły rok przyniesie wydłużenie drogi ekspresowej S1 prowadzącej od połączenia z autostradą A1 w okolicach Pyrzowic do granicy ze Słowacją. Finiszują prace na 7 km odcinka Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, w budowie jest 40 km od Mysłowic do Bielska–Białej. Opóźniona jest natomiast 8-kilometrowa obwodnica Węgierskiej Górki, której otwarcie przesuwa się na 2025 r. Mocno wątpliwe jest także ukończenie w przyszłym roku autostrady autostrady A2 do Białej Podlaskiej, którą już możemy dojechać do Mińska Mazowieckiego. W realizacji jest jeszcze ponad 100 km, ale poszczególne odcinki realizowane do węzła Biała Podlaska zaliczają poślizg. Za to w 2025 r. pojedziemy drogą ekspresową S6 od Koszalina do Lęborka, co będzie oznaczało możliwość przejechania szybka trasą od Szczecina do Trójmiasta, które w tym czasie zyska jeszcze nową obwodnicę. Ustępujący rząd chce jeszcze rozszerzyć program budowy 100 obwodnic o łącznej długości 820 km. Znowelizowana byłaby uchwała dotycząca programu obwodnicowego, do budżetu którego – jest wart 28 mld zł - doszłoby jeszcze pół miliarda. Dodatkowe fundusze miałyby pozwolić na sfinansowanie budowy obwodnicy Raciborza. Pobiegnie ona w ciągu drogi krajowej nr 45 i będzie miała długość 10 km.