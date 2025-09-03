Reklama

Autostradowy paraliż w Niemczech. Kluczowy węzeł zamknięty na ponad trzy lata

Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Niemczech został całkowicie zamknięty – i tak pozostanie aż do końca 2028 roku. Modernizacja Kreuz Kaiserberg na autostradzie A40 to największy projekt drogowy w Zagłębiu Ruhry od dekad, a jego skutki odczują miliony kierowców, również tranzytowi i cała gospodarka regionu.

Publikacja: 03.09.2025 06:34

Projekt modernizacja węzła Kaiserberg na autostradzie A40 wyceniany jest na ponad 500 milionów euro

Projekt modernizacja węzła Kaiserberg na autostradzie A40 wyceniany jest na ponad 500 milionów euro

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Kreuz Kaiserberg, nazywany „bramą Zagłębia Ruhry”, łączy autostradę A40 z A3 – główną arterią północ–południe w Niemczech. Przez ten punkt przejeżdża ponad 120 tysięcy samochodów dziennie. Teraz strategiczny zjazd z A40 na A3 w kierunku Kolonii będzie zamknięty na trzy lata, a objazdy poprowadzono przez A59 i A524. Autostrada A40, znana jako Ruhrschnellweg, przecina najgęściej zaludniony region Niemiec. Jej sprawne funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla transportu towarów – około 70 proc. przewozów w Zagłębiu Ruhry odbywa się właśnie drogami. Eksperci szacują, że alternatywne trasy wydłużą przejazdy nawet o 30–45 minut w godzinach szczytu, generując dodatkowe koszty dla firm transportowych i logistycznych.

Czytaj więcej

Most Europejski to jeden z najważniejszych tego typu obiektu w Alpach
Tu i Teraz
Jeden z najważniejszych mostów w Europie zostanie zburzony. 20 lat chaosu komunikacyjnego

Powód zamknięcia jest jednak niepodważalny – istniejąca konstrukcja z lat 70. XX wieku nie spełnia współczesnych wymogów bezpieczeństwa ani przepustowości. W ramach inwestycji powstanie całkowicie nowy węzeł z dodatkowymi pasami ruchu i nowoczesnym systemem zarządzania ruchem. Projekt wyceniany jest na ponad 500 milionów euro i finansowany ze środków federalnych oraz krajowych. Pierwsze tymczasowe rampy mają ułatwić częściowe utrzymanie ruchu, ale pełna swoboda przejazdu powróci dopiero w 2029 roku. Równolegle władze landu i Deutsche Bahn wzmacniają transport publiczny – uruchomiono dodatkowe pociągi i autobusy między Duisburgiem, Kolonią i Düsseldorfem.

Remonty dróg symbolem europejskich wyzwań

Modernizacja Kreuz Kaiserberg to nie tylko lokalna inwestycja, ale element szerszego trendu. Podobne projekty realizowane są dziś w całej Europie – od przebudowy M25 wokół Londynu, przez rozbudowę sieci dróg w Holandii, po polskie inwestycje np. na węźle Berczy. To dowód, że stara infrastruktura przestaje wystarczać w obliczu rosnącego ruchu i potrzeb gospodarki.

Czy wiesz, że…
– Niemiecka autostrada A40 bywa nazywana „największym parkingiem Niemiec” – w godzinach szczytu korki potrafią sięgać nawet 20 km.
– Zagłębie Ruhry to największy obszar metropolitalny w Niemczech – mieszka tu ponad 5 mln osób, więcej niż w całej Norwegii.

Czytaj więcej

Audi RS6: Chcę mieć wszystko
Za Kierownicą
Audi RS6: Chcę mieć wszystko



Źródło: rp.pl

