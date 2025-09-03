Kreuz Kaiserberg, nazywany „bramą Zagłębia Ruhry”, łączy autostradę A40 z A3 – główną arterią północ–południe w Niemczech. Przez ten punkt przejeżdża ponad 120 tysięcy samochodów dziennie. Teraz strategiczny zjazd z A40 na A3 w kierunku Kolonii będzie zamknięty na trzy lata, a objazdy poprowadzono przez A59 i A524. Autostrada A40, znana jako Ruhrschnellweg, przecina najgęściej zaludniony region Niemiec. Jej sprawne funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla transportu towarów – około 70 proc. przewozów w Zagłębiu Ruhry odbywa się właśnie drogami. Eksperci szacują, że alternatywne trasy wydłużą przejazdy nawet o 30–45 minut w godzinach szczytu, generując dodatkowe koszty dla firm transportowych i logistycznych.

Powód zamknięcia jest jednak niepodważalny – istniejąca konstrukcja z lat 70. XX wieku nie spełnia współczesnych wymogów bezpieczeństwa ani przepustowości. W ramach inwestycji powstanie całkowicie nowy węzeł z dodatkowymi pasami ruchu i nowoczesnym systemem zarządzania ruchem. Projekt wyceniany jest na ponad 500 milionów euro i finansowany ze środków federalnych oraz krajowych. Pierwsze tymczasowe rampy mają ułatwić częściowe utrzymanie ruchu, ale pełna swoboda przejazdu powróci dopiero w 2029 roku. Równolegle władze landu i Deutsche Bahn wzmacniają transport publiczny – uruchomiono dodatkowe pociągi i autobusy między Duisburgiem, Kolonią i Düsseldorfem.

Remonty dróg symbolem europejskich wyzwań

Modernizacja Kreuz Kaiserberg to nie tylko lokalna inwestycja, ale element szerszego trendu. Podobne projekty realizowane są dziś w całej Europie – od przebudowy M25 wokół Londynu, przez rozbudowę sieci dróg w Holandii, po polskie inwestycje np. na węźle Berczy. To dowód, że stara infrastruktura przestaje wystarczać w obliczu rosnącego ruchu i potrzeb gospodarki.