Oba imponujące projekty inżynieryjne są częścią drogi G7611 Duyun–Shangri-La, która ma poprawić komunikację w trudno dostępnych rejonach południowych Chin, w tym w prowincji Guizhou. Władze liczą również, że inwestycje przyciągną do regionu turystów. Odcinek drogi z „górą przeciętą na pół” znajduje się w pobliżu miasta Zhenfeng, na zachód od Anshun. Ma długość kilkuset metrów. Na ujęciach z dronów widać głęboki wąwóz o niemal idealnie gładkich, pionowych ścianach, między którymi poprowadzono jezdnię.

Do uzyskania takiego efektu wykorzystano m.in. materiały wybuchowe oraz potężne koparki. Wdrożono także szereg zabezpieczeń mających zapobiegać osuwiskom. Choć konstrukcja budzi uznanie inżynierów, pojawiają się również pytania o wpływ tak głębokiej ingerencji na środowisko i krajobraz, a także o długofalowe konsekwencje.

Huajiang Canyon Bridge: Najwyższy most świata

Zwieńczeniem tego fragmentu trasy będzie most Huajiang Canyon Bridge, który zawieszony jest 625 metrów nad dnem kanionu Huajiang. Przepływa tamtędy rzeka Beipan. Dla porównania: to aż dziewięć razy wyżej niż słynny Golden Gate w San Francisco i o 200 metrów wyżej niż Wieża Eiffla. Most ma długość 2890 metrów, a jego główne przęsło rozciąga się na 420 metrów. Do jego budowy wykorzystano 93 segmenty stalowe o łącznej masie ponad 22 000 ton. Prace rozpoczęły się w 2022 roku – główne elementy konstrukcji są już ukończone, a obecnie trwają przygotowania do uruchomienia mostu. Konstrukcja nie tylko radykalnie skróci czas przejazdu przez kanion (z ponad godziny do kilku minut), ale ma również szansę stać się jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu.