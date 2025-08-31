Aktualizacja: 31.08.2025 12:01 Publikacja: 31.08.2025 10:48
Polska technologia Produkt trafiła już do Indii, a odcinki testowe powstały m.in. w Kazachstanie, Brazylii, Meksyku, Chinach, Włoszech, Szwecji czy Azerbejdżanie
Grupa Recykl, największy w Europie Środkowo-Wschodniej recykler opon, opracowała dodatek Smapol, który wzmacnia nawierzchnie asfaltowe. Po raz pierwszy wykorzystano go w budowie drogi ekspresowej S6 – Trasy Kaszubskiej na Pomorzu. – Mamy prawdziwy przełom. Firma przez lata pracowała nad rozwiązaniem, które dziś potwierdza nie tylko skuteczność, ale i potencjał eksportowy polskiej myśli technologicznej. – komentuje Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl.
Smapol to granulat powstający z włókien o wysokiej wytrzymałości używanych pierwotnie w produkcji opon samochodowych. Po dodaniu do mieszanek mineralno-asfaltowych typu SMA (Stone Mastic Asphalt) stabilizuje lepiszcze i działa jak mikrozbrojenie, zwiększając trwałość nawierzchni. Od 2021 r. wykorzystano już ponad 600 ton dodatku, co pozwoliło ułożyć przeszło 1,2 mln m² asfaltu. Kluczowe było zaakceptowanie mieszanki SMA z tym dodatkiem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – co potwierdziło, że rozwiązanie spełnia najwyższe standardy techniczne wymagane dla dróg ekspresowych.
SMA, czyli mastyks grysowy, to technologia opracowana w Niemczech w latach 60. i rekomendowana dla dróg o dużym natężeniu ruchu. Dzięki dużej ilości grysów (60–80 proc.) i stabilizatorowi, nawierzchnia jest odporna na koleiny, zmęczenie i czynniki atmosferyczne. Dodatek Smapol dodatkowo wzmacnia tę strukturę. To przykład gospodarki o obiegu zamkniętym – kordy tekstylne odzyskiwane podczas recyklingu opon zyskują drugie życie w budowie dróg. Grupa Recykl przetwarza rocznie ponad 140 tys. ton opon w zakładach w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie. Budowa nawierzchni SMA jest droższa od klasycznego asfaltu – potrzeba lepszego kruszywa i więcej lepiszcza. Ale dzięki większej trwałości, mniejszej liczbie remontów i możliwości układania cieńszych warstw, całość okazuje się tańsza w cyklu życia drogi. To także realna korzyść środowiskowa – odpady stają się wartościowym surowcem, a mniej remontów oznacza niższą emisję CO₂.
Sukces technologii Smapol nie kończy się na Polsce. Produkt trafia już do Indii, a odcinki testowe powstały m.in. w Kazachstanie, Brazylii, Meksyku, Chinach, Włoszech, Szwecji czy Azerbejdżanie. To pokazuje, że polski recykling nie tylko dogania świat, ale w pewnych obszarach może go wyprzedzać.
- Rocznie na świecie powstaje ponad 1 mld zużytych opon, a tylko część trafia do recyklingu – reszta bywa spalana lub magazynowana.
- Dodatek włókien do asfaltu zwiększa jego trwałość nawet o 40 proc. w porównaniu ze standardowymi mieszankami.
- Polska jest w europejskiej czołówce pod względem recyklingu opon – odzyskuje się ok. 85 proc. zebranych zużytych opon.
