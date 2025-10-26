Z tego artykułu się dowiesz: Które wersje aplikacji Google Maps przestaną być wspierane przez Google?

Dlaczego posiadacze starszych urządzeń mogą mieć problemy w korzystaniu z Google Maps?

Jakie zmiany w sposobie przechowywania historii lokalizacji wprowadziło Google?

Jakie alternatywne rozwiązania są dostępne dla użytkowników nie mogących zaktualizować Google Maps?

Problem dotknie przede wszystkim posiadaczy urządzeń ze starszymi wersjami systemu Android – konkretnie w wersji 8.1 lub wcześniejszych. Google wyjaśnia, że decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa danych użytkowników. Starsze wersje aplikacji nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń, co może stanowić zagrożenie dla prywatności. Użytkownicy, którzy nie mogą zaktualizować aplikacji ze względu na wersję systemu operacyjnego, będą musieli skorzystać z alternatywnych rozwiązań np. przeglądarkowej wersji Google Maps.

Równolegle z zakończeniem wsparcia dla starszych wersji, Google przeprowadził kolejną kontrowersyjną zmianę – całkowite usunięcie Trybu Jazdy z aplikacji Google Maps. Funkcja ta, która przez lata stanowiła alternatywę dla Android Auto, umożliwiała kierowcom szybki dostęp do Asystenta Google oraz prostych funkcji sterowania multimediami poprzez niewielki pasek wyświetlany u dołu ekranu podczas nawigacji. W zamian Google oferuje jedynie namiastkę tej funkcjonalności – opcję "Wyświetlaj kontrolki odtwarzania multimediów", która pokazuje podstawowy pasek postępu odtwarzanych treści. To znaczne ograniczenie możliwości w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.

Rewolucja w przechowywaniu danych lokalizacyjnych

W maju Google wprowadziło zmianę w sposobie przechowywania historii lokalizacji. Dane z funkcji „Oś Czasu”, które dotychczas były zapisywane w chmurze i synchronizowane między urządzeniami, teraz są przechowywane wyłącznie lokalnie na smartfonie użytkownika. Użytkownicy, którzy nie podjęli decyzji o przyszłości tej funkcji do wspomnianej daty, automatycznie stracili dostęp do swojej historii lokalizacji – wszystkie dane zostały bezpowrotnie usunięte. Zmiana ta, choć korzystna z punktu widzenia prywatności, oznacza również pewne niedogodności – historia podróży nie jest już dostępna na wszystkich urządzeniach podłączonych do tego samego konta Google.