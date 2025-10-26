Aktualizacja: 26.10.2025 13:22 Publikacja: 26.10.2025 12:39
Google kończy wsparcie dla przestarzałych wersji aplikacji Mapy Google na Androida
Foto: mat. prasowe
Problem dotknie przede wszystkim posiadaczy urządzeń ze starszymi wersjami systemu Android – konkretnie w wersji 8.1 lub wcześniejszych. Google wyjaśnia, że decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa danych użytkowników. Starsze wersje aplikacji nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń, co może stanowić zagrożenie dla prywatności. Użytkownicy, którzy nie mogą zaktualizować aplikacji ze względu na wersję systemu operacyjnego, będą musieli skorzystać z alternatywnych rozwiązań np. przeglądarkowej wersji Google Maps.
Równolegle z zakończeniem wsparcia dla starszych wersji, Google przeprowadził kolejną kontrowersyjną zmianę – całkowite usunięcie Trybu Jazdy z aplikacji Google Maps. Funkcja ta, która przez lata stanowiła alternatywę dla Android Auto, umożliwiała kierowcom szybki dostęp do Asystenta Google oraz prostych funkcji sterowania multimediami poprzez niewielki pasek wyświetlany u dołu ekranu podczas nawigacji. W zamian Google oferuje jedynie namiastkę tej funkcjonalności – opcję "Wyświetlaj kontrolki odtwarzania multimediów", która pokazuje podstawowy pasek postępu odtwarzanych treści. To znaczne ograniczenie możliwości w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.
W maju Google wprowadziło zmianę w sposobie przechowywania historii lokalizacji. Dane z funkcji „Oś Czasu”, które dotychczas były zapisywane w chmurze i synchronizowane między urządzeniami, teraz są przechowywane wyłącznie lokalnie na smartfonie użytkownika. Użytkownicy, którzy nie podjęli decyzji o przyszłości tej funkcji do wspomnianej daty, automatycznie stracili dostęp do swojej historii lokalizacji – wszystkie dane zostały bezpowrotnie usunięte. Zmiana ta, choć korzystna z punktu widzenia prywatności, oznacza również pewne niedogodności – historia podróży nie jest już dostępna na wszystkich urządzeniach podłączonych do tego samego konta Google.
Osoby korzystające ze starszych smartfonów powinny jak najszybciej sprawdzić wersję swojej aplikacji Google Maps oraz systemu Android. W przypadku urządzeń, które nie obsługują nowszych wersji, warto rozważyć przejście na aplikację Mapy Go lub korzystanie z przeglądarkowej wersji serwisu. Google zapewnia, że wszystkie te zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa, prywatności oraz jakości doświadczeń użytkowników. Czas pokaże, czy korzyści rzeczywiście przeważą nad niedogodnościami związanymi z utratą dotychczasowych funkcjonalności.
Warto przypomnieć, jak wielką rolę Google Maps odgrywa w codziennym życiu użytkowników na całym świecie. Tylko w ramach funkcji Street View, Google zebrało zdjęcia z ponad 16 milionów kilometrów dróg – co odpowiada ok. 400 pokrążeniom Ziemi. Aplikacja ewoluowała z prostego narzędzia do wyznaczania tras w kompleksową platformę, która pomaga miliardom ludzi poruszać się po świecie. Mimo kontrowersyjnych zmian, Google nie zaprzestaje rozwijania swojej flagowej aplikacji. W najbliższych miesiącach użytkownicy mogą spodziewać się odświeżonego interfejsu z turkusową kolorystyką, znacznie dokładniejszego prowadzenia z wizualizacją pasów ruchu oraz ulepszonej funkcji parkowania. Dalszy rozwój otrzyma także funkcja Immersive View, która pozwala na trójwymiarowy podgląd trasy w różnych porach dnia, ułatwiając planowanie podróży i znajdowanie kluczowych punktów.
Czy wiesz, że…
- Google Maps powstało jako niezależny australijski start-up. Zanim trafiło pod skrzydła Google w 2004 r., projekt nosił nazwę Where 2 Technologies i był tworzony przez dwóch braci – Larsa i Jensa Eilstrup Rasmussenów.
- Google Maps codziennie obsługuje ponad miliard zapytań o trasy. To oznacza, że każdej sekundy użytkownicy na całym świecie planują ponad 11 tysięcy przejazdów.
- Dane Street View obejmują już ponad 220 krajów i terytoriów. Flota samochodów Google przejechała w sumie ponad 16 milionów kilometrów, fotografując drogi, miasta i najdalsze zakątki świata.
