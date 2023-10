Legendarna firma tunigowa Mercedesa kończy swoją działalność

Firma Carlsson Fahrzeugtechnik to już historia. Jak donoszą fani marki, obecny właściciel nie jest już zainteresowany biznesem uszlachetniania modeli Mercedesa. Aktualnie firma należy do koreańskiego dostawcy części samochodowych Sambo Motors, który kupił Carlssona jako firmę tuningową i producenta części wyścigowych w 2015 roku – w tym czasie Carlsson był niewypłacalny.

Firmę założyli bracia Rolf i Andreas Hartge w 1989 roku. Nazwa Carlsson pochodzi od szwedzkiego kierowcy rajdowego Ingvara Carlssona, który zmarł w 2009 roku w wieku 62 lat. Były kierowca fabryczny Mercedesa przez długie lata był doradzcą firmy tuningowej. W 2007 roku bracia Hartge sprzedali firmę przedsiębiorcy Mathiasowi R. Albertowi, a w maju 2012 roku Zhongsheng Holding z siedzibą w Hongkongu przejął 70 proc. udziałów. W maju 2015 r. Carlsson musiał złożyć wniosek o upadłość. Pomoc nadeszła od południowokoreańskiego Sambo Motors, który przejął markę, zmienił jej nazwę na Carlsson Fahrzeugtechnik i w 2016 roku przeniósł siedzibę firmy do Saarlou

Carlsson na bazie Mercedesa klasy S mat. prasowe

Podstawową działalnością Carlssona było opracowywanie komponentów tuningowych do modeli Mercedesa. Obejmowało to takie akcesoria jak felgi, aerodynamiczne elementy karoserii, elementy sterujące silnika i mechaniczne strojenie jednostek napędowych. Carlsson brał także udział w seriach wyścigowych, takich jak 24-godzinny wyścig na torze Nürburgring, VLN Endurance Championship Nürburgring czy Rajd Dakar. Carlsson C25 oparty na Mercedesie SL 65 AMG (seria R 230) to jeden z legendarnych modeli tunera. Carlsson tuningował również Smarty. Pod kierownictwem Sambo Motors powstała druga marka - Carlsson Peninsula, która zajmowała się tuningiem modeli Hyundai i Kia. Na póki co dostępnej stronie internetowej Carlsson podkreśla, że koncentruje się na udoskonalaniu takich modeli jak Hyundai i30 N. Teraz działalność biznesowa firmy została wstrzymana.