Pierwsze zdjęcia nowego modelu Skody. To następca popularnego Karoqa

Spośród sześciu nowych elektrycznych modeli, które Skoda zapowiedziała do 2026 roku, pięć z nich będzie miało karoserię SUV-a/crossovera. I tak pojawi się zapowiedziany właśnie Elroq, który będzie mniejszy od Enyaqa i stanie się drugim w pełni elektrycznym modelem marki. To kompaktowe auto o długości około 4,50 m z wymiarami wnętrza zbliżonymi do popularnego Karoqa. Skoda pokazała Elroqa w maja 2023 r. póki co e formie rzeźby.

Reklama

Wyrzeźbiona Skoda Erloq mat. prasowe

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Skoda Superb Combi: Praktycznie bez wad Skoda prezentuje nową generację Superba. Początkowo z nadwoziem kombi, które oferuje ogrom miejsca. To auto zbudowane wg starych dobrych wartości.

Aby zapewnić atrakcyjną cenę bazowy Elroq powinien być dostępny z napędem na tylne koła i mocą ok.150 KM oraz z najmniejszym akumulatorem o pojemności 48 kWh. Zasięg powinien wynieść ponad 300 km. Niemal na pewno pojawią się wersje o większej mocy lub z większymi akumulatorami, co w przypadku zastosowanej platformy MEB nie stanowi najmniejszego problemu. Również możliwe powinno być opcjonalne zaoferowanie napędu na cztery koła.

Skoda Erloq zaprezentuje nowy język projektowania przyszłych modeli

- W Skodzie, design jest ważną częścią tożsamości marki i jednym z głównych czynników naszego sukcesu. Ciągły rozwój kluczowych elementów wizualnych jest zarówno wymagającym, jak i ekscytującym zadaniem. Z tego powodu mój zespół i ja jesteśmy podekscytowani, mogąc zaprezentować zapowiedź pierwszego modelu Skody, który zawiera nowy język projektowania Modern Solid, taki jak Tech-Deck Face i bardziej solidny ogólny wygląd. Co więcej, jest to pierwszy samochód w naszym portfolio, który posiada napis Skoda na ostro wyprofilowanej masce - komentuje Oliver Stefani, szef działu projektowania Skody.