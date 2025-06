Speedtop - czy to najpiękniejsze ze współczesnych BMW? Powstanie 70 egzemplarzy

Kokpit został „pożyczony” z serii 8, nie brakuje w nim jednak jeszcze bardziej wysmakowanych i drogich detali niż w „zwykłym” coupe. Środek robi doskonałe wrażenie, ale tym, co do BMW przyciąga najmocniej, jest jego niepowtarzalny wygląd zewnętrzny. Nie znajdziemy tu kontrowersyjnych zabiegów znanych np. z aktualnej serii 7. Sylwetka nie jest masywna, przeciwnie - czaruje zgrabnością. Nie ma też wielkiego grilla, a przód prezentuje się dość subtelnie, ale jednocześnie zadziornie. Pojawił się za to charakterystyczny „Hofmeister Kink”, czyli „podcięcie” ramki pod bocznymi szybami. Gdy patrzy się na BMW z góry, można zauważyć estetyczne przetłoczenie na środku, biegnące od przedniego znaczka do tylnego spojlera. Samochód pokryto dwoma płynnie przechodzącymi w siebie lakierami - „Floating Sunstone Maroon” i „Floating Sundown Silver”.

BMW Speedtop Concept Foto: mat. prasowe

BMW Speedtop zostanie zbudowany w 70 egzemplarzach

Jaką moc ma BMW Speedtop? Oczywiście, więcej niż wystarczającą – jak przystało na model, który ma słowo „Speed” w nazwie. Dba o to 625-konny silnik V8 o pojemności 4,4. Ma dwie turbosprężarki i możemy znać go z BMW M8 Competition. Stylowym shooting brakem (a może po prostu dwudrzwiowym kombi?) nikt raczej nie będzie się ścigać, zwłaszcza że mówimy o naprawdę rzadkim i drogim aucie. Powstanie 70 egzemplarzy i każdy będzie kosztować co najmniej 500 tysięcy euro (ok. 2,13 mln zł). Najprawdopodobniej wszystkie zostały już zarezerwowane. Być może wrócą na rynek… ale z odpowiednio wyższą ceną. Gwiazda tegorocznego pokazu nad Como od razu stała się kolekcjonerską perłą. Nic dziwnego.

BMW Speedtop Concept Foto: mat. prasowe