700-konne Porsche 911 DLS Turbo od Singera to arcydzieło za 12 mln zł

Singer Vehicle Design zaprezentował pierwszy egzemplarz kliencki Porsche 911 DLS Turbo, który – jak sugeruje sama nazwa – wprowadza turbodoładowany układ napędowy do serii Dynamics and Lightweighting Study (DLS), która zadebiutowała pod koniec 2017 roku.

Publikacja: 25.01.2026 05:00

Pierwszy kliencki egzemplarz Porsche 911 DLS Turbo zbudowany przez Singer Vehicle Design.

Pierwszy kliencki egzemplarz Porsche 911 DLS Turbo zbudowany przez Singer Vehicle Design.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Gdy Singer Vehicle Design zapowiadał program Dynamics and Lightweighting Study (DLS) pod koniec 2017 r., chodziło o perfekcję wolnossącego boksera i bezkompromisowe odchudzanie klasycznej 911. Dziś poprzeczka wędruje jeszcze wyżej. Pierwszy egzemplarz kliencki DLS Turbo – ochrzczony przez właściciela mianem „Sorcerer” – wprowadza do tej filozofii turbodoładowanie i udowadnia, że w świecie Singera subtelność bywa pojęciem względnym.

Porsche 911 DLS Turbo - 710 KM, 750 Nm i zdolność do wkręcania się do 9000 obr./min

Porsche 911 DLS Turbo - 710 KM, 750 Nm i zdolność do wkręcania się do 9000 obr./min

Foto: Materiały prasowe

Turbo bez kompromisów, czyli 911 na sterydach inżynierii

Sercem „Sorcerera” jest 3,8-litrowy, sześciocylindrowy bokser wywodzący się z generacji 964, ale w praktyce to konstrukcja od podstaw zreinterpretowana. Po raz pierwszy w historii Singera zastosowano nowe głowice cylindrów chłodzone cieczą, połączone z chłodzonymi powietrzem cylindrami oraz elektrycznie napędzanym wentylatorem. Do tego dochodzą dwie turbosprężarki o zmiennej geometrii. Efekt? 710 KM, 750 Nm i zdolność do wkręcania się do 9000 obr./min – rzadko spotykane połączenie brutalnego „dołu” z charakterem wysokoobrotowego sportowca.

Napęd trafia wyłącznie na tylne koła przez sześciobiegową manualną skrzynię biegów. Singer konsekwentnie trzyma się zasady, że prawdziwe emocje wymagają pracy lewej nogi i prawej ręki. Układ wydechowy z tytanu i Inconelu kończy się bocznymi wylotami – to rozwiązanie równie efektowne wizualnie, co bezkompromisowe akustycznie.

Lakier Fantasia Blue z delikatnym przejściem tonalnym robi swoje, podobnie jak magnezowe felgi z centralną nakrętką (19 cali z przodu, 20 z tyłu), wykończone w szampańskim odcieniu. Całość przywołuje ducha wyścigowego Porsche 934.5 z końcówki lat 70., tyle że przefiltrowanego przez współczesną aerodynamikę i materiały.

Porsche 911 DLS Turbo - Po raz pierwszy w historii Singera zastosowano nowe głowice cylindrów chłodz

Porsche 911 DLS Turbo - Po raz pierwszy w historii Singera zastosowano nowe głowice cylindrów chłodzone cieczą, połączone z chłodzonymi powietrzem cylindrami oraz elektrycznie napędzanym wentylatorem.

Foto: Materiały prasowe

Karykaturalna karoseria inspirowana latami 70.

Podobnie jak wolnossący wariant DLS, wersja DLS Turbo rozpoczyna swoje „drugie życie” jako Porsche 911 generacji 964, które następnie jest odbudowywane z wykorzystaniem nadwozia z włókna węglowego. DLS Turbo można zamówić w konfiguracji nastawionej na jazdę drogową lub torową. W przypadku „Sorcerera” wybrano tę drugą opcję, obejmującą większe tylne skrzydło i przedni splitter. Wariant bardziej drogowy otrzymuje natomiast charakterystyczny tylny spojler typu ducktail oraz przedni pas o obniżonym oporze aerodynamicznym.

Porsche 911 DLS Turbo - można zamówić w konfiguracji nastawionej na jazdę drogową lub torową.

Porsche 911 DLS Turbo - można zamówić w konfiguracji nastawionej na jazdę drogową lub torową.

Foto: Materiały prasowe

Wnętrze jak mechaniczny zegarek haute horlogerie

Kabina to popis rzemiosła bez ostentacji. Skóra Pebble Grey, Alcantara w odcieniu Pearl Grey, kontrastowe przeszycia i metalowe detale w kolorze szampana budują atmosferę luksusu podporządkowanego funkcji. Ręcznie wykonane, „unoszące się” zegary z delikatnymi pierścieniami wyglądają tak, jakby standardy zegarmistrzostwa przeniesiono wprost do motoryzacji.

Technologia jest obecna, lecz dyskretna: nawigacja, łączność ze smartfonem czy klimatyzacja nie odciągają uwagi od najważniejszego – kontaktu kierowcy z maszyną. Za fotelami znalazło się dodatkowe usztywnienie nadwozia, subtelne przypomnienie, że ten klasyczny samochód ma 700 KM.

Porsche 911 DLS Turbo - stylizacja nawiązuje do wyścigowych Porsche 911 z lat 70.

Porsche 911 DLS Turbo - stylizacja nawiązuje do wyścigowych Porsche 911 z lat 70.

Foto: Materiały prasowe

