Według agencji Reuters firma nie zamierza zwalniać tempa i szykuje kolejne premiery. O nadchodzącym elektrycznym modelu Luce już wiemy i widzieliśmy jego wnętrze, ale co jeszcze marka planuje na 2026 r.? Zadebiutują jeszcze cztery nowe modele. Ferrari nie zdradza szczegółów, jednak można założyć, że przynajmniej część z nich będzie zmodyfikowanymi wersjami już istniejących modeli. Do 2030 r. marka planuje wprowadzić łącznie 20 nowych modeli.

Ferrari 849 Testarossa Foto: Materiały prasowe

Silniki spalinowe pozostają podstawą oferty Ferrari

Struktura oferty została nieznacznie skorygowana w związku z małym popytem na auta elektryczne, jednak Ferrari nadal zakłada, że do tego czasu 20 proc. gamy będą stanowić modele w pełni elektryczne. Pozostałe 80 proc. podzieli się po równo między hybrydy (40 proc.) oraz samochody z silnikami spalinowymi (40 proc.).

Ferrari uważa, że silniki spalinowe nie osiągnęły jeszcze kresu swoich możliwości i zamierza dalej rozwijać jednostki V6, V8 i V12, zwiększając osiągi przy jednoczesnym spełnianiu coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Według dyrektora ds. badań i rozwoju, Ernesto Lasalandry, nawet rekordowe 296 KM z litra pojemności, jakie osiąga silnik V6 w modelu F80, może zostać w przyszłości pobite. Jeśli firma przekroczy 300 KM z litra pojemności, będzie okazja do świętowania. Przełomu można się spodziewać również po pierwszym elektrycznym modelu Luce. Ferrari znane jest z tego, że nowe modele przekraczają granice. Można zatem oczekiwać najszybszego lub najmocniejszego „nie SUV-a” świata. W obliczu bardzo mocnej chińskiej konkurencji nie będzie to łatwe. Rywalizacja technologiczna z Porsche od lat dla Ferrari jest niezwykle ważna, więc biorąc pod uwagę, że najnowsze elektryczne Porsche Cayenne ma 1156 KM, można być pewnym, że Ferrari Luce złamie tę barierę.