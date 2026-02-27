Podczas motoryzacyjnych targów w Monachium we wrześniu 2025 r. koncern VW pokazał prototypowy motocykl Ducati z akumulatorem ze stałym elektrolitem i podkreślił, że trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem tego rozwiązania do seryjnej produkcji. W świecie aut elektrycznych akumulator ze stałym elektrolitem to już niemal osobny gatunek obietnicy – powtarzanej przy każdej premierze i każdej konferencji technologicznej. Teraz jednak wygląda na to, że coś się zmienia w tym temacie. W trzecim kwartale 2026 r. chiński koncern Changan zacznie montować swoje nowe pakiety półprzewodnikowe w robotach oraz samochodach elektrycznych, a produkcja masowa ma ruszyć w 2027 r.. Przynajmniej takie są obietnice. Z Changanem ściśle współpracuje Mazda, ale japoński koncern oficjalnie nie zapowiedział przełomu w swoich modelach elektrycznych.

Czym różni się akumulator ze stałym elektrolitem?

Akumulatory typu solid state – czyli baterie ze stałym elektrolitem – mają zdecydowanie poprawić komfort użytkowania samochodów elektrycznych. W klasycznym akumulatorze litowo-jonowym jony litu przemieszczają się między anodą a katodą przez ciekły elektrolit. W wersji solid state ten płyn zastępuje materiał stały – ceramiczny, siarczkowy lub polimerowy. Efekt? Wyższa tzw. gęstość energii, która przekłada się na większy zasięg auta, krótszy czas ładowania oraz wyższy poziom bezpieczeństwa, bo eliminuje się łatwopalny komponent ciekły. W praktyce oznacza to możliwość budowy lżejszych i bardziej wydajnych aut elektrycznych, które szybciej „tankują” prąd i lepiej znoszą intensywną eksploatację.

Koncepcyjny model CHANGAN NEVO A0 Foto: Materiały prasowe

1500 km na jednym ładowaniu – ambitna deklaracja

Według chińskich mediów rewolucyjny akumulator Changana ma oferować „gęstość energii” na poziomie 400 Wh/kg. Oprócz imponującej gęstości energii ma być o 70 proc. bezpieczniejszy niż konwencjonalne akumulatory stosowane dziś w autach elektrycznych. Producent twierdzi, że auta wyposażone w ten akumulator będą w stanie przejechać nawet 1500 km na jednym ładowaniu. Changan równolegle z akumulatorami „solid state” utrzyma produkcję baterii ciekłych oraz półstałych, wykorzystujących elektrolit w formie płynnej, co zapewne wynika z kosztów produkcji.