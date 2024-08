Koniec epoki przepychu. Bentley kończy produkcję dwunastocylindrowych silników

Wszystko kiedyś się kończy. Ostatni dwunastocylindrowy silnik Bentley wyprodukował w lipcu 2024 roku. W sumie powstało ponad 105 000 egzemplarzy tej jednostki napędowej. Brytyjczycy uważają się za markę, która wyprodukowała najwięcej dwunastocylindrowych silników na świecie. Każdy, kto chciał zamówić Bentleya z silnikiem W12, miał na to czas do grudnia 2023 roku. Od tego czasu nie przyjmowano już żadnych nowych zamówień. W12 jest produkowany przez zespół 22 specjalistów. Po zakończeniu produkcji zostaną przeszkoleni i otrzymają nowe zadania w firmie. Zakład produkcyjny, w którym montowano silniki W12 będzie dedykowany do produkcji napędów hybrydowych V8 i V6.

Reklama

Czytaj więcej Premiery Nowy Bentley Continental GT Speed: Najpotężniejszy w dziejach Nowy Bentley Continental GT Speed nie ma już silnika W12 i jest cięższy od poprzednika. Dzięki rekordowym parametrom hybrydy plug-in jest jednak szybszy niż wcześniejsza wersja, a do tego ma być jeszcze bardziej luksusowy.

Koniec W12 był do przewidzenia. 12-cylindrowy napęd nie pasował już do strategii elektryfikacji marki. Ponadto produkcję W12 uważa się za niezwykle kosztowną. Silnik powstał z dwóch połączonych silników VR6. Oznacza to, że W12 w rzeczywistości nie jest prawdziwym silnikiem W z trzema rzędami cylindrów, ale raczej podwójnym silnikiem VR z czterema rzędami cylindrów. W12 został pierwotnie opracowany na potrzeby bicia rekordu na włoskim torze Nardo, przez koncepcyjne auto sportowe, które powstało we współpracy Volkswagena i Italdesign, ale nigdy nie wszedło do produkcji seryjnej.

Silnik W12 mat. prasowe

Bentley kończy produkcję 12-cylindrowego silnika

W grupie Volkswagena napęd W12 świętował swoje pierwsze seryjne zastosowanie w Audi A8 w 2001 roku. Jako sześciolitrowy silnik wolnossący rozwijał moc 420 KM i 550 Nm. Od 2002 roku również w Volkswagenie Phaeton zastosowano 12-cylindrowy silnik. W latach 2004-2010 montowany był w VW Touareg, a pod maski różnych modeli Bentleya trafił w 2003 roku. Poza koncernem Volkswagena 12-cylindrowy silnik był używany przez różnych innych producentów wyłącznie z holenderskim producentem aut sportowych Spyker. W najwyższej opcji rozwoju silnik trafił do limitowanego modelu Bentley Batur (powstanie 18 egzemplarzy). W tym wydaniu ma 6-litrów pojemności, biturbo, moc 750 KM i 1000 Nm momentu obrotowego. Seryjna wersja ma 659 KM i 900 Nm.