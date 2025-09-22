Symboliczna jest decyzja chińskiego Xpenga, który rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz. Na razie to montaż w formule SKD – czyli składanie aut z chińskich zestawów – ale z perspektywą pogłębienia współpracy. To nie tylko sposób na ominięcie ceł, lecz także na zdobycie know-how i przyczółka w sercu Europy. Co więcej, Magna zapowiada, że wkrótce może montować także sedana P7, a równolegle negocjuje z GAC – innym chińskim gigantem, który planuje sprzedać pół miliona aut poza Chinami do 2030 roku. GAC już ogłosił, że rozważa budowę własnej fabryki w Europie. W grę wchodzi przejęcie istniejącego zakładu – w tym m.in. brukselskiej fabryki Audi, której Volkswagen desperacko szuka nabywcy.

Reklama Reklama

Jeszcze bardziej zdecydowane ruchy wykonuje BYD, największy producent aut elektrycznych na świecie. Firma otwiera zakład na Węgrzech (Szeged, start produkcji w 2025 r.), kolejny w Turcji, a w planach ma trzeci w Europie oraz fabrykę baterii. Do 2028 roku BYD chce, aby wszystkie sprzedawane w Europie auta były produkowane lokalnie. To nie tylko odpowiedź na unijne cła, ale także próba budowy własnego ekosystemu dostawców. BYD deklaruje współpracę z setkami europejskich firm, by stopniowo uniezależnić się od chińskich komponentów. Skala? Do 300 tys. aut rocznie na Węgrzech i w Turcji, a więc porównywalnie z dużymi fabrykami Volkswagena czy Renault.

BYD Seal Foto: mat. prasowe

Na południu Europy działa już Chery, który w Barcelonie, w dawnej fabryce Nissana, uruchomił produkcję modelu Ebro S700 (inna nazwa dla modelu Chery). Zakład ma potencjał produkcji do 200 tys. aut rocznie, a jeszcze w tym roku dołączą do niego elektryczne modele Omody i Jaecoo. Chińczycy negocjują też wejście do nieczynnych fabryk Volkswagena w Niemczech (Drezno, Osnabrück). Dla Berlina byłaby to polityczna i gospodarcza szansa – zachowanie miejsc pracy i wykorzystanie pustych hal, dla Chery – możliwość wejścia na najważniejszy rynek UE bez barier celnych.