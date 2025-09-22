Aktualizacja: 22.09.2025 02:06 Publikacja: 22.09.2025 01:12
Xpeng rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz
Foto: mat. prasowe
Symboliczna jest decyzja chińskiego Xpenga, który rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz. Na razie to montaż w formule SKD – czyli składanie aut z chińskich zestawów – ale z perspektywą pogłębienia współpracy. To nie tylko sposób na ominięcie ceł, lecz także na zdobycie know-how i przyczółka w sercu Europy. Co więcej, Magna zapowiada, że wkrótce może montować także sedana P7, a równolegle negocjuje z GAC – innym chińskim gigantem, który planuje sprzedać pół miliona aut poza Chinami do 2030 roku. GAC już ogłosił, że rozważa budowę własnej fabryki w Europie. W grę wchodzi przejęcie istniejącego zakładu – w tym m.in. brukselskiej fabryki Audi, której Volkswagen desperacko szuka nabywcy.
Jeszcze bardziej zdecydowane ruchy wykonuje BYD, największy producent aut elektrycznych na świecie. Firma otwiera zakład na Węgrzech (Szeged, start produkcji w 2025 r.), kolejny w Turcji, a w planach ma trzeci w Europie oraz fabrykę baterii. Do 2028 roku BYD chce, aby wszystkie sprzedawane w Europie auta były produkowane lokalnie. To nie tylko odpowiedź na unijne cła, ale także próba budowy własnego ekosystemu dostawców. BYD deklaruje współpracę z setkami europejskich firm, by stopniowo uniezależnić się od chińskich komponentów. Skala? Do 300 tys. aut rocznie na Węgrzech i w Turcji, a więc porównywalnie z dużymi fabrykami Volkswagena czy Renault.
BYD Seal
Foto: mat. prasowe
Na południu Europy działa już Chery, który w Barcelonie, w dawnej fabryce Nissana, uruchomił produkcję modelu Ebro S700 (inna nazwa dla modelu Chery). Zakład ma potencjał produkcji do 200 tys. aut rocznie, a jeszcze w tym roku dołączą do niego elektryczne modele Omody i Jaecoo. Chińczycy negocjują też wejście do nieczynnych fabryk Volkswagena w Niemczech (Drezno, Osnabrück). Dla Berlina byłaby to polityczna i gospodarcza szansa – zachowanie miejsc pracy i wykorzystanie pustych hal, dla Chery – możliwość wejścia na najważniejszy rynek UE bez barier celnych.
Chiński Leapmotor wszedł w strategiczny sojusz z Stellantis, który przejął 51 proc. praw do sprzedaży i produkcji aut marki poza Chinami. Pierwszym projektem był montaż miejskiego T03 w Tychach, jednak został on wstrzymany. Ale to nie koniec: Stellantis przenosi produkcję modeli serii B (m.in. B10) do zakładu w Saragossie w Hiszpanii. Europa stanie się więc głównym centrum ekspansji Leapmotor z potencjałem cenowym, który może zdemolować segment kompaktowych EV.
Omoda 9
Foto: mat. prasowe
SAIC, właściciel marki MG, sprzedał w Europie w 2024 roku ponad 240 tys. aut. Teraz rozważa budowę własnej fabryki – najprawdopodobniej w Hiszpanii lub na Węgrzech. Lokalizacja nie jest przypadkowa: Galicja oferuje świetne połączenia z Wielką Brytanią, a Węgry – atrakcyjne subsydia i ekosystem chińskich inwestycji. Na liście są też inni gracze: Great Wall Motor, który rozważa Węgry, ewentualnie Czechy lub Niemcy. Dongfeng prowadzi rozmowy o inwestycji we Włoszech.
Z perspektywy Unii Europejskiej chińskie inwestycje mają dobre strony. To tysiące nowych miejsc pracy w regionach, gdzie przemysł motoryzacyjny dogorywa. To także szansa na utrzymanie kompetencji produkcyjnych – jeśli Volkswagen, Ford czy Stellantis zamykają zakłady, to lepiej, by produkcja w nich trwała, nawet jeśli pod chińskim szyldem. Dla konsumentów oznacza to także realną konkurencję cenową. Chińczycy wchodzą agresywnie, oferując modele tańsze od europejskich odpowiedników nawet o 20–30 proc. To presja, która może zmusić marki samochodowe w Europie do przekalkulowania swoich cen.
Efekty tego już widać. Przykład: Volkswagen w Polsce od 1 września 2025 r. radykalnie przeszlifował cenniki gamy ID — model ID.3 oferowany jest teraz od ok. 137 700 zł za wersję z akumulatorem 52 kWh, co oznacza spadek o około 20 tys. zł względem poprzedniej oferty. Również Mazda podjęła podobny krok ze zmodernizowaną wersją CX-5 — wprowadzając odświeżoną generację za cenę od 139 900 zł, kiedy poprzednia cena startowała od kwoty 160 900 zł. A to tylko dwa przykłady z kilkunastu ostatnich podobnych ruchów innych marek.
MG HS
Foto: mat. prasowe
Ale jest i druga strona medalu. Wejście chińskich koncernów to nie filantropia. Ich celem jest zdobycie rynku, a później stopniowe podporządkowanie sobie całego łańcucha wartości – od dostawców po serwis i infrastrukturę ładowania. Unia Europejska ryzykuje utratę kontroli nad strategicznym sektorem. Już dziś MG, BYD czy Chery sprzedają setki tysięcy aut rocznie – a to dopiero początek. Co stanie się, gdy za kilka lat większość budowanych w Europie EV będzie miała chińskie logo, a lokalne marki ograniczą się do produkcji modeli premium? W pierwszej połowie 2025 r. chińskie marki sprzedały w Europie około 347 135 samochodów. To oznacza udział rynkowy na poziomie 5,1 proc. na 28 europejskich rynkach.
Na tle tej ekspansji szczególnie smutno wygląda Polska. Choć w Tychach chwilowo montowany był Leapmotor T03, to i ten projekt został wstrzymany. Geely prowadziło rozmowy o potencjalnej fabryce w naszym kraju, ale polski rząd miał uznać, że „to nie jest idealny partner”. Efekt? Chińskie miliardy płyną na Węgry, do Hiszpanii czy Austrii. To olbrzymi niewykorzystany potencjał. Polska, która ma jedną z największych w UE kadr inżynierskich, rozwiniętą bazę poddostawców i dobrą logistykę nie potrafi przyciągnąć inwestorów motoryzacyjnych z Chin. Powód? To chyba brak strategii, ludzi z wizją, polityczna nieufność i niechęć do ryzyka. Tymczasem Węgry bez kompleksów stają się nie tylko chińskim hubem, ale i wyrastają na bardzo ważne miejsce na mapie motoryzacyjnej Europy. Inwestują tam nie tylko takie marki jak BYD, CATL czy Eve Energy, ale i Audi, BMW czy Mercedes.
Chińska ekspansja to szansa i zagrożenie jednocześnie. Szansa na nowe inwestycje, miejsca pracy i dostęp do tanich aut elektrycznych. Zagrożenie – że europejski przemysł motoryzacyjny stanie się zależny od Pekinu równie mocno, jak sektor fotowoltaiki czy elektroniki. Największym problemem nie jest dziś pytanie, czy chińskie fabryki powstaną w Europie – bo one już powstają. Pytanie brzmi: kto zdoła je przyciągnąć, a kto zostanie na peryferiach? Polska – póki co – wybrała rolę widza.
Czy wiesz, że…
- BYD w węgierskiej fabryce w Szeged zamierza początkowo produkować ok. 150 tys. aut rocznie – tyle co średniej wielkości zakład Volkswagena.
- Chery w Barcelonie uruchomił produkcję w dawnej fabryce Nissana, którą europejski koncern porzucił jako nierentowną.
- Xpeng w Austrii montuje swoje SUV-y w zakładzie Magna, który wcześniej produkował… Toyotę Suprę, BMW Z4.
- MG (SAIC) sprzedało w Europie w 2024 roku ponad 240 tys. aut – więcej niż Fiat czy Honda.
