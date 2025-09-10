Reklama

Škoda Vision O. Czy tak będzie wyglądać elektryczny Superb Combi?

Na targach IAA 2025 Škoda pokazała coś, czego wielu się nie spodziewało – koncept dużego, w pełni elektrycznego kombi. Vision O to nie tylko kolejny pokaz designerskich możliwości, ale także manifest kierunku, w którym czeska marka zamierza podążać w nadchodzącej dekadzie.

Publikacja: 10.09.2025 10:18

Skoda Vision O Concept to pierwszy samochód koncepcyjny marki projektowany „od wewnątrz”

Skoda Vision O Concept to pierwszy samochód koncepcyjny marki projektowany „od wewnątrz"

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Škoda od lat buduje swoją pozycję na rynku dzięki dużym i praktycznym modelom kombi – Octavii i Superbowi. Teraz chce udowodnić, że nawet w świecie elektromobilności samochód rodzinny z wielkim bagażnikiem może zachować sens. Vision O, rozwijany według nowej filozofii „Modern Solid”, łączy minimalistyczny styl, zaawansowaną technologię i ekologiczne materiały.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Co ciekawe, Škoda podkreśla, że jest to pierwszy samochód koncepcyjny marki projektowany „od wewnątrz”. Priorytetem miały być potrzeby użytkowników – przejrzystość, przestronność i funkcjonalność. Wnętrze ma prostą strukturę, zdominowaną przez szeroki na 1,2 metra wyświetlacz Horizon Display. To rozwiązanie przypomina panoramiczny ekran znany z BMW, jednak Škoda dodała centralny ekran w formacie pionowym, oferujący haptyczne sprzężenie zwrotne.

Czytaj więcej

Skoda Superb Combi
Ten pierwszy raz
Skoda Superb Combi: Praktycznie bez wad
Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Škoda Vision O – praktyczność ponad wszystko

Vision O zachowuje DNA marki: przestronność i praktyczne rozwiązania Simply Clever. Bagażnik oferuje ponad 650 litrów pojemności, a po złożeniu siedzeń aż 1700 l. W wyposażeniu znalazły się nietypowe dodatki – przenośny głośnik Bluetooth, lodówka i specjalne schowki na kable do ładowania. To pokazuje, że w Škodzie nie zapomniano, co wyróżniało Octavię i Superba.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Zgodnie z nazwą, Vision O ma symbolizować „circularity” – zrównoważony rozwój w całym cyklu życia pojazdu. Zastosowano więc materiały pochodzące z recyklingu i roślin: Ultrasuede NU z 65-procentową zawartością biologiczną, wykładziny z odpadów skórzanych czy tapicerki z poliestru z odzysku. Nawet zagłówki wydrukowano w technologii 3D z jednego materiału, który w całości nadaje się do ponownego przetworzenia.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Z zewnątrz Vision O wyróżnia się prostymi liniami i mocną sylwetką. Najbardziej charakterystyczny element to nowa maska Techloop z podświetlanym logo Škody i ciągłym pasem świetlnym. Całość dopełniają aerodynamiczne detale – aktywne klapy wlotu powietrza, schowane klamki i specjalnie zaprojektowane kołpaki. Oświetlenie pełni rolę komunikacyjną: Cyber Lights z przodu i tylne lampy w kształcie litery T mogą informować innych użytkowników o trybie jazdy autonomicznej.

Cyfrowy ekosystem i sztuczna inteligencja

Digitalizacja w Vision O to nie tylko większe ekrany. Znany asystent głosowy Laura zyskał wsparcie sztucznej inteligencji, stając się wirtualnym towarzyszem kierowcy. Pomaga w nawigacji, planowaniu dnia, a nawet doborze rozrywki. Wprowadzono też tryb Tranquil – system sam ustawia fotele i oświetlenie ambientowe, by stworzyć atmosferę relaksu. Škoda zapowiedziała także aplikację Vision O, która ma rozszerzyć możliwości auta. Będzie oferować m.in. zdalne sterowanie bagażnikiem czy personalizację ustawień wyświetlaczy. Z kolei aplikacja MyŠkoda zyska integrację z planowaniem tras opartym na sztucznej inteligencji Google Gemini.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Od 2016 roku Škoda jest liderem w europejskim segmencie kombi. Od 1998 roku sprzedano ponad 3,6 mln Octavii i Superbów w wersji Combi. Vision O ma przenieść tę tradycję w erę elektromobilności. Czy produkcyjny model zachowa nazwę Octavia lub Superb, dopiero się okaże. Wiadomo jednak, że samochód powstanie na nowej platformie grupy VW (SSP) i nie trafi na rynek wcześniej niż po 2030 roku.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Vision O można traktować jako odpowiedź Škody na wątpliwości, czy kombi ma sens w świecie SUV-ów i crossoverów. Marka chce udowodnić, że tak – pod warunkiem, że kombi będzie nowoczesne, ekologiczne i cyfrowe. To odważna deklaracja, bo rynek elektrycznych kombi jest dziś niski. Jeśli jednak Škoda faktycznie wprowadzi Vision O do produkcji, może umocnić swoją pozycję w segmencie, w którym ma ugruntowaną tradycję i lojalnych klientów.

Czy wiesz, że…
- Škoda Octavia Combi jest od lat najchętniej kupowanym kombi w Europie – w 2023 roku odpowiadała za ponad 30 proc. sprzedaży całego segmentu.
- W latach 70. Škoda już eksperymentowała z koncepcjami aerodynamicznych kombi – jednym z nich był prototyp Škoda 720 Combi.
- Nowa platforma SSP Grupy VW, na której ma bazować Vision O, ma zastąpić zarówno dzisiejsze MEB, jak i PPE, integrując całą gamę aut od miejskich po luksusowe.

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Škoda Vision O

Škoda Vision O

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Skoda Erloq RS ma aż 340 KM mocy
Premiery
Najmniejszy elektryk Skody jest szybszy niż jakikolwiek inny seryjny model Skody

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Samochody elektryczne Skoda Marki samochody koncepcyjne

