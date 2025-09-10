Škoda Vision O – praktyczność ponad wszystko

Vision O zachowuje DNA marki: przestronność i praktyczne rozwiązania Simply Clever. Bagażnik oferuje ponad 650 litrów pojemności, a po złożeniu siedzeń aż 1700 l. W wyposażeniu znalazły się nietypowe dodatki – przenośny głośnik Bluetooth, lodówka i specjalne schowki na kable do ładowania. To pokazuje, że w Škodzie nie zapomniano, co wyróżniało Octavię i Superba.

Škoda Vision O Foto: mat. prasowe

Zgodnie z nazwą, Vision O ma symbolizować „circularity” – zrównoważony rozwój w całym cyklu życia pojazdu. Zastosowano więc materiały pochodzące z recyklingu i roślin: Ultrasuede NU z 65-procentową zawartością biologiczną, wykładziny z odpadów skórzanych czy tapicerki z poliestru z odzysku. Nawet zagłówki wydrukowano w technologii 3D z jednego materiału, który w całości nadaje się do ponownego przetworzenia.

Škoda Vision O Foto: mat. prasowe

Z zewnątrz Vision O wyróżnia się prostymi liniami i mocną sylwetką. Najbardziej charakterystyczny element to nowa maska Techloop z podświetlanym logo Škody i ciągłym pasem świetlnym. Całość dopełniają aerodynamiczne detale – aktywne klapy wlotu powietrza, schowane klamki i specjalnie zaprojektowane kołpaki. Oświetlenie pełni rolę komunikacyjną: Cyber Lights z przodu i tylne lampy w kształcie litery T mogą informować innych użytkowników o trybie jazdy autonomicznej.

Cyfrowy ekosystem i sztuczna inteligencja

Digitalizacja w Vision O to nie tylko większe ekrany. Znany asystent głosowy Laura zyskał wsparcie sztucznej inteligencji, stając się wirtualnym towarzyszem kierowcy. Pomaga w nawigacji, planowaniu dnia, a nawet doborze rozrywki. Wprowadzono też tryb Tranquil – system sam ustawia fotele i oświetlenie ambientowe, by stworzyć atmosferę relaksu. Škoda zapowiedziała także aplikację Vision O, która ma rozszerzyć możliwości auta. Będzie oferować m.in. zdalne sterowanie bagażnikiem czy personalizację ustawień wyświetlaczy. Z kolei aplikacja MyŠkoda zyska integrację z planowaniem tras opartym na sztucznej inteligencji Google Gemini.