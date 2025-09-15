Aktualizacja: 15.09.2025 21:01 Publikacja: 15.09.2025 17:56
Audi prezentuje model Q3 Sportback niemal w tym samym momencie co tradycyjnego SUV-a
Foto: mat. prasowe
Myśląc o Audi, wielu z nas wciąż ma przed oczami „klasyczne” modele, takie jak A4 czy A6. To jednak SUV-y od dawna sprawiają, że do Ingolstadt płyną strumienie euro. Na przykład Q3 od momentu rynkowego debiutu w 2011 roku jest jednym z najważniejszych modeli Audi. Druga generacja, produkowana od 2018 do 2025 roku, zakończyła swoją karierę jako najlepiej sprzedające się Audi w Europie w 2024 roku i trzecie najpopularniejsze auto marki w Polsce. Dużą rolę odegrał tu wariant Sportback, który początkowo był tylko dodatkiem, a z czasem wybierał go już co czwarty klient. Dlatego przy trzeciej odsłonie modelu Audi od razu przygotowało równolegle oba nadwozia, prezentując Sportbacka niemal w tym samym momencie co tradycyjnego SUV-a.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Sam pomysł SUV-a o ściętej linii dachu nie jest nowy: zapoczątkowało go blisko dwie dekady temu BMW, ale w Audi doskonale się przyjął. Obok Q3 Sportbacka w ofercie są Q5 Sportback, luksusowe Q8 czy elektryczne Q4 i Q6 Sportback e-tron. Konkurencja nowego modelu to m.in. odważnie stylizowane BMW X2. Co istotne, Audi pozostaje przy tradycyjnych napędach – w gamie nie znajdziemy wersji w pełni elektrycznej, zamiast tego dostępne są jednostki spalinowe z różnymi formami elektryfikacji.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Z przodu Sportback nie różni się od tradycyjnego Q3: wielki grill z nowym, płaskim logo skrywa czujnik systemów asystujących, LED-y do jazdy dziennej są wąsko narysowane i zbudowane z 23 segmentów po każdej stronie, które tworzą cyfrowe sygnatury świetlne. Z poziomu multimediów można wybrać jedną z czterech. Niżej wchodzą do gry cyfrowe reflektory Matrix LED z modułem micro-LED: 25 600 emiterów w oprawie szerokiej na ok. 13 mm, a pojedynczy segment ma ok. 40 mikrometrów, czyli mniej więcej połowę grubości ludzkiego włosa. Efekt to precyzyjniejsze „rzeźbienie” snopu, lepsze wycinanie innych pojazdów z wiązki i animacje powitalne. Z tyłu pojawiają się dzielone lampy, opcjonalne cyfrowe OLED-y (36 segmentów rozłożonych na sześciu panelach z własnymi sygnaturami), świetlny pas łączący dolne sekcje i podświetlane logo na środku klapy.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Jeśli chodzi o to, co wyróżnia Sportbacka: opadający dach umieszczono o 29 mm niżej niż w SUV-ie. Efekt? Bardziej dynamiczna linia i sportowy charakter. Nawet koła to zdradzają. Już bazowy Sportback startuje na 18-calowych felgach (klasyczne Q3 ma 17”), a maksymalnie można zdecydować się aż na 20-calowe obręcze. Praktyczność? Na szczęście nie trzeba było jej zbyt mocno poświęcać. Bagażnik mieści 488–575 litrów i dzięki przesuwnej tylnej kanapie są to wartości identyczne jak w „zwykłym” Q3 (liczone do dolnej krawędzi szyb). Różnica wychodzi dopiero po złożeniu oparć: 1289 l w Sportbacku kontra 1386 l w SUV-ie. Pasażerowie z tyłu nie powinni narzekać na miejsce nad głową (ubytek przestrzeni jest symboliczny). Jeśli już, jak wynika z doniesień tych, którzy już poznali Sportbacka na żywo, wcześniej zwrócą uwagę na skromniejszy niż u niektórych rywali zapas na kolana. To cena za duży bagażnik w kompaktowej bryle.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
W środku mamy pokaz aktualnej filozofii Audi: dwa duże, zakrzywione w stronę kierowcy ekrany (11,9” przed oczami i 12,8” do multimediów) bazują na Android Automotive OS. Panel klimatyzacji przypięto na stałe do dolnej części wyświetlacza, więc choć fizycznych przycisków pod nim zostało niewiele, obsługa nie powinna zanadto odciągać uwagi od drogi. Do tego dochodzi Asystent Audi wykorzystujący AI, który potrafi przejąć część zadań głosowo. Ładowanie urządzeń obsługują cztery porty USB-C (dwa z przodu, dwa z tyłu), a za dźwięk może odpowiadać 12-głośnikowy SONOS o mocy do 420 W.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Gama napędów jest dokładnie taka, jak w klasycznym Q3, a do tego w całości zelektryfikowana (przynajmniej trochę). Bazowy 1.5 TFSI (150 KM, 250 Nm, miękka hybryda z odłączaniem 2. i 3. cylindra) napędza przód, przyspiesza do 100 km/h w 9,1 s i pojedzie 207 km/h; średnie spalanie według danych wynosi 6,1–6,7 l/100 km. Wyżej stoją 2.0 TFSI quattro 204 KM/350 Nm – 7,1 s do setki, Vmax 228 km/h, średnio 7,8–8,5 l/100 km – oraz 2.0 TFSI quattro 265 KM/400 Nm ze sprintem do setki w 5,7 s i elektronicznie ograniczonym vmaxem na poziomie 240 km/h (8,5–9,0 l/100 km). Diesel ostał się jeden: to 2.0 TDI o mocy 150 KM i momencie obrotowym 360 Nm z napędem na przód. Od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,2 s, pali 5,3–5,9 l/100 km.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Interesująca jest też gama hybryd. Otwiera ją plug-in 1.5 TFSI e-hybrid (silnik spalinowy 177 KM + elektryczny 115 KM = 272 KM/400 Nm) z akumulatorem netto 19,7 kWh, realnie szybkim ładowaniem DC do 50 kW (10–80 proc. w niecałe 30 minut) i deklarowanym zasięgiem elektrycznym do 118 km w Sportbacku; osiągi to 6,8 s do setki i 215 km/h, zużycie energii wynosi 14–15,1 kWh/100 km (WLTP). Co ciekawe, niektóre parametry (prędkość maksymalna, zużycie) są u Sportbacka o włos gorsze niż w klasycznej wersji, co sugeruje, że aerodynamicznie „ostrzejsza” bryła nie musi być faktycznie tak opływowa.
Audi Q3 Sportback
Foto: mat. prasowe
Jak prezentuje się cennik? Kwota na start to 196 800 zł za 1.5 TFSI S tronic (klasyczny SUV kosztuje ok. 8000 zł mniej), 2.0 TDI 150 KM kosztuje 213 800 zł, plug-in to 244 700 zł, a topowe 2.0 TFSI 265 KM quattro – 268 800 zł. Różnica cenowa względem poprzedniej generacji jest zauważalna, bo dawniej Sportback startował od 166 100 zł z manualem lub 175 200 zł z automatem S tronic. Teraz jednak skrzyni ręcznej nie otrzymamy. Czy klienci zechcą dopłacić za opadającą linię dachu? Wszystko na to wskazuje: w końcu w tej klasie często wygląd i styl liczą się o wiele bardziej niż praktyczność.
Czy wiesz, że…
- Audi Q3 od debiutu w 2011 roku znalazło ponad 1,7 mln nabywców na całym świecie.
- Pierwszym SUV-em coupé na rynku było BMW X6 z 2008 roku – Audi wprowadziło własne Sportbacki dekadę później.
- Technologia reflektorów micro-LED w nowym Q3 Sportback to rozwiązanie, które pojawiło się wcześniej w Audi A8 i kosztowało tam kilkanaście tysięcy złotych jako opcja.
- Audi Q3 Sportback jest produkowane w węgierskiej fabryce w Győr.
- W 2024 roku Q3 było najlepiej sprzedającym się modelem Audi w Europie, wyprzedzając A3 i Q5.
