Myśląc o Audi, wielu z nas wciąż ma przed oczami „klasyczne” modele, takie jak A4 czy A6. To jednak SUV-y od dawna sprawiają, że do Ingolstadt płyną strumienie euro. Na przykład Q3 od momentu rynkowego debiutu w 2011 roku jest jednym z najważniejszych modeli Audi. Druga generacja, produkowana od 2018 do 2025 roku, zakończyła swoją karierę jako najlepiej sprzedające się Audi w Europie w 2024 roku i trzecie najpopularniejsze auto marki w Polsce. Dużą rolę odegrał tu wariant Sportback, który początkowo był tylko dodatkiem, a z czasem wybierał go już co czwarty klient. Dlatego przy trzeciej odsłonie modelu Audi od razu przygotowało równolegle oba nadwozia, prezentując Sportbacka niemal w tym samym momencie co tradycyjnego SUV-a.

Reklama Reklama

Audi Q3 Sportback Foto: mat. prasowe

Audi Q3 Sportback nie ma zbyt wielkiej konkurencji

Sam pomysł SUV-a o ściętej linii dachu nie jest nowy: zapoczątkowało go blisko dwie dekady temu BMW, ale w Audi doskonale się przyjął. Obok Q3 Sportbacka w ofercie są Q5 Sportback, luksusowe Q8 czy elektryczne Q4 i Q6 Sportback e-tron. Konkurencja nowego modelu to m.in. odważnie stylizowane BMW X2. Co istotne, Audi pozostaje przy tradycyjnych napędach – w gamie nie znajdziemy wersji w pełni elektrycznej, zamiast tego dostępne są jednostki spalinowe z różnymi formami elektryfikacji.

Audi Q3 Sportback Foto: mat. prasowe

Z przodu Sportback nie różni się od tradycyjnego Q3: wielki grill z nowym, płaskim logo skrywa czujnik systemów asystujących, LED-y do jazdy dziennej są wąsko narysowane i zbudowane z 23 segmentów po każdej stronie, które tworzą cyfrowe sygnatury świetlne. Z poziomu multimediów można wybrać jedną z czterech. Niżej wchodzą do gry cyfrowe reflektory Matrix LED z modułem micro-LED: 25 600 emiterów w oprawie szerokiej na ok. 13 mm, a pojedynczy segment ma ok. 40 mikrometrów, czyli mniej więcej połowę grubości ludzkiego włosa. Efekt to precyzyjniejsze „rzeźbienie” snopu, lepsze wycinanie innych pojazdów z wiązki i animacje powitalne. Z tyłu pojawiają się dzielone lampy, opcjonalne cyfrowe OLED-y (36 segmentów rozłożonych na sześciu panelach z własnymi sygnaturami), świetlny pas łączący dolne sekcje i podświetlane logo na środku klapy.