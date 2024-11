Hyundai celuje w klasę premium. Nowy okręt flagowy to Ioniq 9

3,13 m - oto długość rozstawu osi nowego Hyundaia Ioniqa 9. To więcej niż np. w przypadku Audi A8 Long i niewiele mniej niż przy najnowszym Mercedesie klasy S w odmianie przedłużanej. Już ten parametr sugeruje, że Ioniqa 9 opracowano tak, by oferował prawdziwie królewskie warunki dla pasażerów. To samochód rodzinny w pełnym tego słowa znaczeniu. Długość tego SUV-a to 5,06 m, szerokość wynosi 1,98 m, a wysokość - 1,79 m. Ioniq 9 jest więc jeszcze dłuższy niż zbudowana na tej samej platformie Kia EV9. O ile jednak EV9 wyróżnia się pudełkowatym kształtem, o tyle Hyundai prezentuje się bardziej (i to słowa samych przedstawicieli marki) jak tradycyjne kombi, tyle że z większym prześwitem. Nisko poprowadzona linia tyłu to tylko jeden z aspektów, który pozytywnie wpływa na aerodynamikę. Współczynnik Cx to tutaj tylko 0,259 - najmniej w klasie.

Hyundai Ioniq 9 Foto: mat. prasowe

Hyundai Ioniq 9 z bardzo dużym akumulatorem o pojemności 110,3 kWh

Dopracowana aerodynamika przekłada się oczywiście na zasięg. Maksymalnie sięga on 620 km według WLTP. Tyle przejedzie bazowa odmiana z 218-konnym silnikiem i napędem tylko na tył. Nie jest najszybsza (setka w 9,4 s), ale rzeczywiście kierowca nie musi w niej zbyt często szukać ładowarek. Akumulator Ioniqa 9 ma pojemność użyteczną 110,3 kWh - to o ponad 14 kWh więcej niż w Kii EV9. Mocniejszy Ioniq 9 ma dodatkowy silnik przy tylnej osi i rozwija 313 KM. Setka: w 6,7 s. W gamie jest jeszcze odmiana Performance AWD (dwa silniki, każdy ma po 218 KM). Osiąga 100 km/h w 5,2 s. Niewykluczone, że później ofertę uzupełnią jeszcze mocniejsze wersje, być może nawet oznaczone literą „N” zarezerwowaną dla najmocniejszych Hyundaiów.

Czytaj więcej Innowacje Koniec dominacji dotykowych ekranów. Kolejna marka wraca do fizycznych przycisków Ekrany dotykowe stały się nieodzowną częścią wnętrza samochodu. Jednak wielu klientów skarży się na nadmierne rozproszenie uwagi podczas jazdy. Teraz Hyundai chce wrócić do niezawodnych przycisków i pokręteł, których ma znaleźć się znacznie więcej w przyszłych modelach.