Hyundai zaprezentował nowy model. Startuje na polskim rynku z rewelacyjną ceną

Hyundai Inster wśród miejskich elektryków nie będzie miał na polskim rynku wielu konkurentów. Nowy model wjeżdża do segmentu, w którym aktualnie znajdują się dwa, licząc na siłę trzy modele konkurencji, do tego dwa z nich są droższe, a trzeci jest spartański. Tak więc Inster ma atrakcyjną cenę i do tego zadziorny, ciekawy wygląd. Tak wygląda koreański przepis na sukces. Może nie sprzeda się w tysiącach egzemplarzy, ale jest szansa na to, że trafi do tych, którzy szukali fajnego miejskiego i taniego elektryka z sensownym zasięgiem.

Hyundai Inster Foto: mat. prasowe

Hyundai Inster startuje z ceną od 103 900 zł

Wracając do konkurencji Instera to teoretycznie ma trzech rywali – stylowego Fiata 500e, który jednak jest znacznie droższy od koreańskiego modelu (27 500 zł więcej/od 131 400 zł), Citroena C3, który też kosztuje więcej (plus 4050 zł/od 107 950 zł) i Dacie Duster, która jest najtańszym elektrykiem na rynku i tylko dlatego znalazła się na tej liści (od 76 900), ale nikt kto myśli o którymś z trzech powyższych modeli prawie na pewno nie bierze pod uwagę Dacii. A ile trzeba zapłacić za nowego Hyundaia? Cena stratuje od 103 900 zł z mniejszą (42 kWh) i od 112 900 zł z większą (49 kWh) baterią.

