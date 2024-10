Hyundai Staria jest już w ofercie. Sprawdzamy polskie ceny hybrydowego vana

Hyundai Staria startuje z ceną 199 900 zł. Pod maską benzynowa hybryda

Co atrakcyjnie zaprojektowany van ma pod maską? Nie jest to silnik diesla. W Niemczech taką jednostkę można znaleźć, u nas nie miałaby jednak sensu ze względów akcyzowych (mówimy o pojemności 2.2). Hyundai znalazł jednak sposób, by Staria nie paliła zbyt dużo. Wersja na Polskę otrzymała hybrydę z silnikiem 1.6 T-GDI. Moc to 225 KM, a moment obrotowy wynosi 367 Nm. Setka? W 10,2 s, ale producent podkreśla także elastyczność auta. Od 80 do 120 km/h rozpędza się w 7,3 s. To o 2,5 s szybciej niż w wersji wysokoprężnej. Pierwsze egzemplarze modelu trafią do klientów w listopadzie. Gwarancja na Starię obowiązuje przez trzy lata, bez limitu kilometrów.

