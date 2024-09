Range Rover od Ssangyonga. Polskie ceny nowego SUV-a coupe z szykownym wyglądem

Koreański producent samochodów Ssangyong całkowicie zmienia swój image pod rządami swojego nowego właściciela KG Mobility (KGM). Oprócz nowej nazwy marki – ten model nazywa się SsangYong Actyon by KGM – i nowego logotypu, w planach są także nowe modele. W niedalekiej przyszłości trzeba przyzwyczaić się do zupełnie nowej nazwy. Pożegnamy SsangYonga, a powitamy markę i nazwę KG Mobility. W nowych elektrykach KGM wykorzystywać będzie technologię chińskiego partnera BYD. Oprócz Torresa EVX ma pojawić się elektryczny pick-up, a trzecią nowością ma być nowy, wzorowany na modelu Torres EVX SUV coupe.

SsangYong Actyon mat. prasowe

Nowy SUV ma być bardziej elegancji i nie bez powodu stylistyką nawiązuje do dobrych wzorców Range Rovera. We wnętrzu SUV coupe jest znacznie bardziej stylowy niż dostępny na polskim rynku Torres. Przyczynia się do tego nowy zakrzywiony wyświetlacz w stylu BMW, który rozciąga się aż do pasażera, przeprojektowana konsola środkowa z „pływającą” górną częścią i zamiast dużej dźwigni zmiany biegów mały przełącznik.