Nowa wersja Aygo X ma nowy design pasa przedniego z przeprojektowanym grillem i lampami. Można więc łatwo poznać, że patrzymy na najnowszą odmianę tego modelu. Za zmianami wyglądu frontu małej Toyoty nie stały jednak tylko kwestie estetyczne. Przedni zwis wydłużono o 76 mm, by zmieścił się tam nowy układ napędowy. Mowa o zestawie znanym już z Yarisa. Silnik benzynowy o trzech cylindrach i pojemności 1.5 (92 KM) współpracuje tam z jednostką elektryczną (80 KM). Systemowa moc układu to 116 KM. Taki rezultat wpłynął pozytywnie nie tylko na osiągi (auto rozpędzi się od 0 do 100 km/h w mniej niż 10 sekund - wersja spalinowa potrzebowała na to około 15 sekund), ale i przede wszystkim na emisję CO2. Spadła z wcześniejszych 111 g/km do 86 g/km. Jak widać, oferowanie niedużych i oszczędnych, ale wyłącznie spalinowych silników się nie opłaca. Tradycyjnie dla marki, mówimy o hybrydzie, która nie wymaga doładowywania z wtyczki (ani na to nie pozwala).

Toyota Aygo X Foto: mat. prasowe

Nowe Aygo X ma taki sam rozstaw osi (2430 mm) i bagażnik o takiej samej pojemności (231 litrów), co wcześniej. We wnętrzu widocznych zmian jest niewiele: nieco powiększono ekran (ma teraz 7 cali) i dodano drugie gniazdo USB-C. Rozbudowano za to listę wyposażenia, m.in. o ładowarkę indukcyjną, elektrycznie składane lusterka i aż 18-calowe felgi. Auto ma także oferować większy komfort jazdy za sprawą ulepszonego wyciszenia. Dodano więcej materiałów wygłuszających, a droższe odmiany mają grubsze szyby. Nowością w gamie jest obecność wersji GR Sport, znanej już z innych modeli marki. Cechuje się bardziej sportową stylistyką, z innymi felgami i zmienioną atrapą chłodnicy, a także z dwukolorowym, musztardowo-czarnym malowaniem. Takie Aygo będzie się także nieco inaczej prowadzić, zyska bowiem inne sprężyny i amortyzatory, a jego układ kierowniczy będzie pracował bardziej bezpośrednio.

Toyota Aygo X GR Sport Foto: mat. prasowe

Liderem sprzedaży w tej klasie jest Toyota Aygo X

Sprzedaż modelu rozpocznie się pod koniec roku. Cen jeszcze nie podano. Aktualnie Aygo X z silnikiem o mocy 68 KM 1.0 wyceniono na 65 900 zł. Hybrydowy Yaris z takim samym zestawem napędowym jaki otrzyma nowa wersja japońskiego malucha kosztuje w promocji od 87 900 zł. Cena Aygo X Hybrid będzie więc zapewne plasować się gdzieś pomiędzy kwotą klasycznego Aygo X, a hybrydowego Yarisa. Co ważne, poprzednia odsłona Aygo X – zapewne odpowiednio tańsza – wciąż zostanie w ofercie, przynajmniej na pewien czas.