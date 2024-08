Producent samochodów elektrycznych zbankrutował. Miał wielkie plany podbicia Europy

We wrześniu 2023 roku chińska marka HiPhi otworzyła swoją europejską bazę w Niemczech na lotnisku w Monachium. Start-up, założony w 2019 roku przez Ding Lei, byłego dyrektora zarządzającego General Motors China chciał rozpocząć działalność w Europie z trzema modelami - X, Y i Z. HiPhi postrzegała siebie jako markę w segmencie premium z odpowiednio wysokimi cenami w okolicy 100 tys. euro, czyli ok. nieco ponad 400 tys. złotych. Ambicje firmy nie pokryły się z tym czego oczekiwali klienci. W połowie sierpnia 2024 r. spółka-matka Human Horizons ogłosiła upadłość w Chinach. Oznacza to, że nie tylko plany podboju Europy należą już do przeszłości, ale także marka w całości znika z rynku. Już w styczniu 2024 r. pojawiły się pogłoski, że HiPhi wstrzymało produkcję i dalsze prace rozwojowe. Na początku lutego producent potwierdził doniesienia i poinformował, że odroczył wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Reklama

HiPhi Z mat. prasowe

Czytaj więcej Na prąd Akumulator jakiego jeszcze nie było. Samsung zapowiada seryjną produkcję Samsung zapowiada produkcję rewolucyjnego akumulatora półprzewodnikowego. Bateria ma wystarczyć na 20 lat, pozwolić na przejechanie w tym czasie ponad 900 tys. km i ładować się w dziewięć minut.

Chcieli zostać chińską marką premium. Teraz ogłosili bankructwo

W połowie lutego 2024 roku ogłoszono, że produkcja w fabryce HiPhi niedaleko Szanghaju została wstrzymana. Według raportu chińskiego portalu informacyjnego Jiemian News pracownikom zakazano wstępu na teren fabryki. Na początku marca wydawało się, że firma przetrwa kryzys. HiPhi negocjowało ewentualne przejęcie z chińskim producentem samochodów Changan i z inwestorem z Hongkongu. Marka z bardzo oryginalnie wyglądającymi elektrycznymi modelami chciała produkować 150 000 samochodów rocznie. Jednak HipHi w 2023 roku sprzedało łącznie zaledwie 4829 samochodów z wszystkich trzech serii X, Y i Z. Dla przykładu model HiPhi Z to elektryk o ekscentrycznym wyglądzie, mocy 600 KM z baterią o pojemności 120 kWh i deklarowanym zasięgiem 705 km. HiPhi X, to elektryczny, a HiPhi Y to mniejsza wersja większego SUV X.