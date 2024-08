Rimac Nevera R: Hardkorowy elektryk z Chorwacji z mocą ponad 2000 KM

Te zmiany konstrukcyjne zwiększyły siłę docisku o 15 procent i poprawiły wydajność aerodynamiczną o 10 procent. Fakt, że Rimac Nevera R jest o 3,8 sekundy szybszy od modelu podstawowego na torze we włoskim Nardo, ma związek nie tylko z tymi ale również z innymi zmianami technicznymi. Podwozie ma zwiększone pochylenie kół, tak aby Nevera R mogła pokonywać ciasne zakręty szybciej, dostrojony został system wektorowania momentu obrotowego R-AWTV, kontrolę trakcji i tryb driftu. Nowe są również koła - 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu z udoskonalonymi oponami Michelin Cup 2.

Rimac Nevera R mat. prasowe

Nowy Rimac R ma moc 2136 KM

Bateria Nevery R ma nieco mniejszą pojemność niż model podstawowy (108 zamiast 120 kWh), ale wykorzystuje nowocześniejszą technologię i jest lżejsza. Podobnie jak standardowa Nevera, również wersja R opiera się na napędzie czysto elektrycznym z czterema silnikami zainstalowanymi przy każdym z kół, które są teraz jeszcze mocniejsze. Auto osiąga moc 2136 KM zamiast 1914 KM.

Rimac Nevera R mat. prasowe

Nowy Rimac Nevera R przyspiesza do setki w 1,81 sekundy

Tak ogromna moc pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 1,81 sekundy, od 0 do 200 km/h w 4,38 sekundy i 0 do 300 km/h w 8,66 sekundy. Sprint od 100 do 200 km/h osiągany jest w czasie 2,46 sekundy, a ćwierć mili Nevera R pokonuje w 8,23 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 350 km/h, ale pod nadzorem Rimaca można ją zwiększyć do 412 km/h.