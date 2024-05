Elektryczny Rimac Nevera klapą sprzedażową. „Superbogaci wolą silniki spalinowe”

Bogaci klienci wybierają samochody sportowe z analogowym charakterem

„Rimac nie jest wyłącznie elektryczny – Rimac robi to, co w danej chwili jest najbardziej ekscytujące” – mówi szef firmy. Mate nie wyklucza, że ​​następca Rimaca Nevery będzie miał silnik spalinowego. Mate Rimac wie co mówi, jest także dyrektorem generalnym Bugatti, a następca Chirona będzie napędzany całkowicie nowo opracowanym, wolnossącym silnikiem V16 ze wspomaganiem hybrydowym, który osiąga moc systemową około 1800 KM. W swojej wypowiedzi Mate Rimac dokonuje porównania do analogowych zegarków naręcznych, które cieszą się dużą popularnością wśród zamożnych ludzi. - Apple Watch może wszystko lepiej. Oprócz pomiaru czasu może zrobić jeszcze 1000 innych rzeczy, jest znacznie bardziej precyzyjny i może mierzyć tętno w czasie rzeczywistym. Ale nikt nie zapłaciłby 200 000 dolarów za Apple Watch — mówi Rimac.

Rimac Nevera mat. prasowe