Nowy Bentley Continental GT Speed: Najpotężniejszy w dziejach

We wnętrzu również zmian nie jest zbyt wiele. Kto nie lubi ekranów, może wcisnąć przycisk i je schować lub zamienić na analogowe zegary. Kto lubi, skorzysta z nowego, 12,3-calowego wyświetlacza. Inżynierowie poprawili też wyciszenie auta (choć trzeba uczciwie przyznać, że i wcześniej nie było złe…), dodali najnowsze systemy wspomagające kierowcę, a multimedia mogą teraz pobierać aktualizacje zdalnie i bezprzewodowo łączyć się np. z innymi autami.

Bentley Continental GT Speed mat. prasowe

Świetne wyciszenie auta z pewnością pomoże w cieszeniu się nagłośnieniem Bentleya. Topowy zestaw firmy Naim ma moc 2200 W i osiemnaście głośników. Najważniejsza w tej krainie stylu i luksusu jest jednak, mimo wszystko, jazda. I w tej kwestii Speed na rok 2024 mocno się wyróżnia. Nie ma tu już silnika W12 - zamiast niego mamy hybrydę plug-in z motorem 4.0 V8. Łączna moc zestawu nazwanego przez Brytyjczyków (i Niemców…) Ultra Performance Hybrid to 782 KM, zaś moment obrotowy sięga 1000 Nm. Co to oznacza? Właśnie czytasz artykuł o najpotężniejszym drogowym Bentleyu w długiej historii marki.

Bentley Continental GTC Speed mat. prasowe

Koniec z silnikiem W12. Teraz pod maskę trafi hybryda plug-in

Detale układu prezentują się następująco: 600 KM z motoru V8 i 190 KM z silnika elektrycznego zintegrowanego z dwusprzęgłową skrzynią. Do tego akumulator 25,9 kWh zamontowany za tylną osią, pozwalający na przejechanie 81 km bez niepokojenia jednostki spalinowej. Zasięg łączny: 859 km, o ile nie będziecie szaleć. Czas ładowania z gniazdka 11 kW: 2 godziny i 45 minut. Jeśli cały ten układ wydaje się komuś znajomy… to dobry trop. Mówimy o hybrydzie wykorzystywanej już przez Porsche, np. w Panamerze - tyle że Continental GT Speed jest mocniejszy. Osiąga 100 km/h w 3,2 s od startu, a prędkość maksymalna to 335 km/h. W końcu to wersja Speed. Poprzednie W12 zostaje z tyłu - i to pomimo wzrostu masy nowej wersji o niemal 200 kg. Prowadzenie też nie powinno ucierpieć, m.in. za sprawą dopracowanego podwozia Bentley Performance Active Chassis z aktywną stabilizacją przechyłów, dwukomorowym zawieszeniem pneumatycznym, adaptacyjnymi amortyzatorami i skrętnymi czterema kołami. Nowa wersja debiutuje od razu jako coupe i cabrio. Dostawy rozpoczną się w trzecim kwartale 2024 roku, a później do gamy dołączą też inne odmiany. Cen jeszcze nie znamy, ale potencjalni klienci raczej wiedzą, że ich portfele wytrzymają taki wydatek.