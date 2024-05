Bentley Batur Convertible: Ostatnia szansa na Bentleya z silnikiem 12-cylindrowym

Cena tego wyjątkowego Bentley'a rozpoczyna się od 2,1 mln dolarów

Czcigodny silnik W12 o mocy 750 KM i momencie 1000 Nm w modelu Batur Convertible współpracuje 8-biegowym dwusprzęgłowym automatem, a za jego brzmienie odpowiada tytanowy Akrapovič. Choć najczęściej (jeśli w ogóle) zobaczymy ten samochód na ulicach z otwartym dachem, za fotelami schowany jest miękki dach, który w 19 sekund może uchronić naszą jedwabną koszulę od deszczu. Producent zachęca do personalizacji tego modelu, oczywiście za skromną opłatą. Pierwszy egzemplarz ma efektowny satynowy lakier Vermillion Gloss, a klimat dwuosobowego wnętrza podkreślają wstawki z różowego złota. Można się spodziewać, że cena Batura Convertible przekroczy 2,1 miliona dolarów (ok. 9 mln zł). Ale jakie to ma znaczenie skoro auta zostały już sprzedane.

Bentley Batur Convertible mat. prasowe

