W ramach nowej strategii Mercedesa ten model zapowiedziany był już wiele miesięcy temu. Teraz zaprezentowano model seryjny, który nosi nazwę G 580. Elektryczna Klasa G nie jest oparta na modułowej architekturze elektrycznej (MEA) ani na platformie EVA II, jak np. model EQS. Zamiast tego Mercedes G 580 z technologią EQ pozostaje całkowicie w tradycji swoich odpowiedników z silnikami spalinowymi i opiera się na klasycznej ramie. Ta została zmodyfikowana i wzmocniona, ponieważ architektura elektryczna wymusiła znalezienie miejsca dla zestawów akumulatorów. Skrzynka na baterię zabezpieczona jest od spodu płytą z kompozytu, która nie została jeszcze przez Mercedesa szczegółowo opisana, a która ma za zadanie uczynić to miejsce odporne na uszkodzenia i przebicia i chronić akumulator nawet wtedy, gdy auto zapuści się w trudny teren. Skrzynka na akumulator musi być też wodoodporna – wszak G 580 może zanurzyć w wodzie i przedzierać się przez mniejsze rzeki — głębokość brodzenia wynosi 85 cm, to więcej niż jego spalinowy odpowiednik. Elektronika sterująca i inne zespoły znajdują się pod przednią maską.

Wersja seryjna EQG oferuje cztery silniki elektryczne — ich łączna moc wynosi 588 KM i 1165 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Tym samym elektryczny G może obracać się w miejscu wokół własnej osi po naciśnięciu przycisku na konsoli środkowej. Mercedes zaleca jednak ten manewr wyłącznie na nawierzchniach luźnych lub nieutwardzonych. Ponadto „G-Steering” zapewnia znacznie mniejszy promień skrętu podczas jazdy w terenie. Oprócz trzech programów jazdy Eco, Comfort i Sport, elektryczny G model oferuje także trzy tryby terenowe: „Trail”, „Sand” i „Rock”.



Napęd elektryczny ma również przełożenie (2:1), które można włączyć naciśnięciem przycisku na postoju. Innymi słowy, G 580 to jeden z niewielu samochodów elektrycznych wyposażonych w więcej niż jeden bieg. Chociaż silniki elektryczne byłyby wystarczająco mocne, aby obracać koła nawet w trudnych sytuacjach i przy niskich prędkościach to silniki mogłyby wówczas pracować zbyt długo przy niskich prędkościach, ale przy wysokim zużyciu prądu,a to grozi przegrzaniem. Większa prędkość osiągnięta dzięki redukcji zapewnia lepsze chłodzenie. G 580 oferuje trzy tryby pełzania jako rodzaj tempomatu do niskich prędkości: „D-” przeznaczony jest do prędkości do 3 km/h, „D” pozwala na nieco ponad 6 km/h i „D+” 8 km /godz. Kierowca może sterować trybami za pomocą manetek przy kierownicy.