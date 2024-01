Minęło dobre dziesięć lat, odkąd Mercedes oficjalnie zakończył produkcję modelu G-Cabrio. Od tego czasu ceny używanych egzemplarzy tych wyjątkowych kabrioletów Mercedesa poszybowały w górę. Jednak nawet najdroższa oferta używanego Mercededsa G Cabrio nie może się równać tej kwocie, za którą chce sprzedać swój nowy pomysł niemiecka firma tuningowa Refined Marques. Przebudowany Mercedes-AMG G63 ma kosztować około 1,19 mln euro, czyli prawie 5,2 mln złotych.

Reklama

Refined Marques Mercedes G Cabrio mat. prasowe

Jak twierdzi właściciel firmy tuningowej zaplanowana seria 20 egzemplarzy już został sprzedana. Pierwszym klientem ma być jedna z amerykańskich supermodelek. Kabriolet zbudowany na bazie Mercedesa G utrzymał bardzo nietypowe tylne, boczne drzwi: są one krótkie i otwierane w przeciwnym kierunku. To sprawia, że ​​dostęp do drugiego rzędu siedzeń jest łatwiejszy. Refined Marques do przebudowy wykorzystał aktualnego Mercedesa-AMG G63. Usunięto konstrukcję dachu, za słupkiem C karoserii żeby uzyskać pochyłe zakończenie w stylu ostatniego G-Cabrio.