Pierwsze Renault Twingo to już pełnoprawny youngitmer – co do tego nikt nie ma raczej wątpliwości. Owszem, można jeszcze spotkać pojedyncze egzemplarze ostro eksploatowane jako samochody dostawców jedzenia. Ale zadbane, interesująco skonfigurowane sztuki nabierają już wartości. Nic dziwnego – Twingo pierwszej generacji (debiut w 1993 roku) było odważnie i interesująco stylizowanym autem z rewelacyjnie rozplanowanym, przestronnym wnętrzem.

Wizja nowego Renault Twingo mat. prasowe

Teraz podobny design może powrócić. Wszystko za sprawą Renault Twingo czwartej generacji. Debiut tego auta jest wstępnie planowany na 2026 r. Zapowiada go prototyp o nazwie Legend. Wygląda… bardzo podobnie do starego Twingo. Oczywiście, nowy model będzie nieco większy, otrzyma LED-owe oświetlenie oraz coś, czego jego pierwowzór nigdy się nie doczekał – czyli wersję pięciodrzwiową. Trzydrzwiowej w gamie raczej nie będzie. W tych czasach klienci nie lubią wciskać się do tyłu po uchyleniu przedniego fotela. Nowe Twingo będzie zaprojektowane przez świeżo powołaną jednostkę Ampere Unit, która stworzy jeszcze sześć innych, elektrycznych nowości marki na najbliższe lata. Pojawi się też kolejny model retro, czyli Renault 5. Twingo ma być od niego mniejsze i tańsze.