AGTZ Twin Tail mat. prasowe

Klasyczne Alpine A220, które stało się inspiracją projektu, wystartowało wyścigu w Le Mans w 1969 roku. Niestety nie pomógł nawet aerodynamiczny ogon i żaden z czterech samochodów Alpine nie dojechał do mety. Konstruktory postanowili dać projektowi drugie życie w wyścigach górskich. A, że w tej dyscyplinie ważniejsza od aerodynamiki jest zwrotność, odczepiono wydłużony tył. Ta historia posłużyła jako inspiracja do skonstruowania AGTZ Twin Tail.

AGTZ Twin Tail mat. prasowe

Premiera w maju nad jeziorem Como

La Squadra zajmie się promocją i sprzedażą AGTZ Twin Tail. Oficjalna prezentacja odbędzie się w maju 2024 roku na jeziorem Como, przy okazji konkursu elegancji Villa d'Este. Jak to zwykle bywa w przypadku krótkich serii, prawdopodobnie wszystkie 19 egzemplarzy jakie trafią do produkcji znalazły już nabywców i to mimo ceny sięgającej 650 tysięcy euro bez podatków. I tak oto pierwszy polski supersportowy samochód znajdzie się w garażach kolekcjonerów na całym świecie.



Alpine A220 to pierwowzór modelu AGTZ Twin Tail mat. prasowe