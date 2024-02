Pierwszym z czterech planowanych modeli elektrycznych Xiaomi jest sedan SU7, który powstał pod kryptonimem Modena. SU7 oferowany będzie z dwoma wariantami napędu. Tańszy model podstawowy opiera się na platformie 400 V oraz silniku elektrycznym o mocy 300 KM z napędem na tylne koła. Chińczycy podają, że sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,28 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 210 km/h. Akumulator o pojemności 73,6 kWh ma pozwolić na zasięg do 668 kilometrów, ale według chińskiej normy CLTC. W topowej wersji SU7 Max, która opiera się na platformie 800 V, pracują dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą oś, które łącznie wytwarzają 674KM. Napęd na wszystkie koła ma pomóc przy przyspieszeniu do 100 km/h w 2,78 sekundy i prędkości maksymalnej 265 km/h. Energia dostarczana jest z akumulatora Qilin NMC firmy CATL o pojemności 101 kWh, który ma umożliwić zasięg do 800 km.

Xiaomi SU7 mat. prasowe

Xiaomi SU7 przypomina nieco Porsche Taycana. To limuzyna ma długości blisko 5 mterów, 1,96 m szerokości, 1,46 m wysokości i trzy metrowym rozstawie osi. Współczynnik oporu cW powinien wynosić Cx 19,5. Z przodu znajduje się bagażnik o pojemności 105 litrów, z tyłu jest drugi o pojemności 517 l. Oprócz systemu lidarowego funkcje jazdy autonomicznej opierają się na trzech innych czujnikach radarowych, 11 kamerach i 12 czujnikach ultradźwiękowych. Czujniki kamer znajdują się po bokach lusterek zewnętrznych. W środku przed kierowcą znajduje się 7,1-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. Obok niego na środku deski rozdzielczej znajduje się 16,1-calowy ekran dotykowy. Pasażerowie z tyłu korzystają z dwóch wyjmowanych tabletów umieszczonych na oparciach przednich siedzeń. Własny system operacyjny nazywa się Hyper OS. Mapy nawigacji może wyświetlać na 56-calowym wyświetlaczu przeziernym umieszczonym na przedniej szybie.