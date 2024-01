Rok aukcyjny 2023 przyniósł kilka nowych rekordów. W kwietniu na wyspie Amelia (USA) firma Gooding & Company sprzedała na aukcji Ferrari 250 GT SWB California Spider za 18 milionów dolarów (ok. 71,6 mln zł). Żaden klasyczny samochód nigdy nie był droższy na tej aukcji. Ferrari 330 LM wystawiony w listopadzie na aukcji RM Sotheby's w Nowym Jorku również pobił rekord: 51,7 miliona dolarów (ok. 206 mln zł) to nowy rekord dla Ferrari. Najdroższym jak dotąd Ferrari było 250 GTO należące do byłego głównego programisty Microsoftu, Gregory'ego Whittena, które zostało sprzedane za 48,4 miliona dolarów (ok. 192 mln zł). Najdroższym samochodem aukcyjnym na świecie pozostaje jednak Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé, który w maju 2022 roku został sprzedany na aukcji za 135 mln euro (ok. 590 mln zł).

W pierwszej dziesiątce najdroższych motoryzacyjnych aukcji w 2023 r. znajdują się dwa bardzo różne Mercedesy. Pierwszy z nich to bolid Formuły 1, którym Lewis Hamilton ścigał się w teamie Mercedesa w 2013 r., który był dla kolekcjonera wart 18,8 mln dolarów (ok.74,8 mln zł). Drugim bardzo drogim Mercedesem sprzedanym w zeszłym roku na aukcji był w Las Vegas przez RM Sotheby's CLK GTR Roadster z 2002 roku. Ten bardzo rzadki supersamochód został sprzedany za 10,2 miliona dolarów (ok. 40,5 mln zł). To trzeci Roadster CLK GTR, jaki kiedykolwiek zbudowano. W lutym 2023 roku RM Sotheby's sprzedał na aukcji w Paryżu wyjątkowe dzieło — Bugatti Chiron Profileée — za 10,7 miliona dolarów (ok. 42,5 mln zł). Podczas Rétromobile firma Artcurial zaoferowała na aukcji Ferrari 250 LM. Liczono na kwotę 20/25 mln euro, ale finalnie auto z numerem podwozia 5901 zostało sprzedane za 17,2 miliona dolarów (ok. 68,4 mln zł). W Top10 znalazło się aż sześć samochodów Ferrari, dwa Mercedesy, jeden Jaguar i Bugatti.



1. Ferrari 330 LM/250 GTO, rok produkcji 1962, cena 51,7 mln dolarów (ok. 205,7 mln zł).