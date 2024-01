Raptor to ekstremalna wersja pick-upów Forda. W Europie dostępny na bazie Rangera, ale w USA Raptor również od 14 lat bazuje na większym modelu F-150. Raptor jest dostępny z podwójnie doładowanym silnikiem V6, ale Ford dodał w 2022 roku model V8 z doładowaniem - to Raptora R. Traz zostanie zmodyfikowany na rok modelowy 2024 – podobnie jak cała seria – i dzięki temu stanie się najmocniejszym seryjnym pick-upem wszech czasów. Pod potężną maską nowego flagowca zabudowany jest 5,2-litrowy silnik V8, znamy Mustanga Shelby. Jednak w porównaniu do poprzednika zoptymalizowano przepływ powietrza w kanałach dolotowych i sterowanie silnikiem. Teraz doładowany V8 , nazywany „Predatorem”, wytwarza potężną moc 730 KM i maksymalny moment obrotowy 868 Nm.

Ford F-150 Raptor R

Żaden SUV i pick-up mu nie podskoczy

Oznacza to, że nowy Ford F-150 Raptor R ma większą moc niż Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus czy konkurencyjny Ram 1500 TRX (712 KM). W portfolio Forda również żaden model nie jest mu w stanie dorównać. Dla porównania: pierwszy F-150 Raptor osiągał moc 310 KM z 5,4-litrowego V8 lub 411 KM z 6,2-litrowego silnika V8. Nowy Raptor R waży prawie trzy tony i ma 35-calowe opony (89 cm), jest stworzony na wyboiste i zakurzone drogi, takie jak te na legendarnych wyścigach pustynnych Baja. Amortyzatory Fox z dwoma zaworami i wyciągarka Warn w przednim zderzaku są przystosowane do ekstremalnych obciążeń.