We wnętrzu jest ogrom półek i schowków

W przedniej części kabiny jest mnóstwo schowków i półek: u góry, na krańcach deski cupholdery, od strony kierowcy i pasażera mały, otwarty schowek, kolejny uchwyt na picie w dolnej części deski rozdzielczej, pod dźwignią zmiany biegów, u góry nad przednią szybą duża półka i miejsce na montaż np. CB-radia, na górze deski od strony pasażera duży otwarty schowek, nad centralnym wyświetlaczem dwie otwarte półki, taka sama przestrzeń jest też przed kierowcą z dwoma gniazdkami do ładowania (USB-C i 12V) i na koniec głębokie, bardzo duże kieszenie w drzwiach. Najdziwniejszym nie-schowkiem jest mała kieszeń na boczku drzwi pasażera, do której idealnie mieści się telefon. Jednak absolutnie nie należy tego robić, ponieważ po zamknięciu drzwi telefon zostanie przygnieciony przez bok deski rozdzielczej i na sto procent zostanie uszkodzony. Ford musiał mieć kilka takich przypadków, bo umieszcza w tym miejscu wyraźną naklejkę z przekreślonym telefonem. Pamiętajcie, to nie jest miejsce na wasz telefon!



Ford Transit Trail Iven Bambot

Za kierownicą trzeba przywyknąć do sporych rozmiarów auta. Na pewno ułatwiają to duże lusterka i tylna kamera. Transit Trail to jedno z najbardziej uniwersalnych aut na rynku. Jako auto robocze na pewno sprosta swoim zadaniom, jako auto do przewozu załogi i materiałów na pewno też nadaje się idealnie. Ma fajny wygląd, dobrze jeździ, jest cichy na trasie, a wersja Trail niezależnie od wybranego napędu pozwoli wjechać dalej niż klasycznym Transitem. Ten Ford pokazuje jeszcze to, że robocze auto nie musi być spartańskie. Cena testowanego egzemplarza wynosiła 269 511 zł.



Ford Transit Trail Iven Bambot

Ford Transit Trail mat. prasowe