Toyota niepodzielnie rządzi na polskim rynku. Wygląda na to, że klienci nad Wisłą pokochali hybrydy. Cenią markę za trwałość i niezawodność (co potwierdzają „niezniszczalne” egzemplarze służące w dużych miastach do przewozu osób), a od jakiegoś czasu wyjątkowo chętnie wybierają crossovery. Tańszy z modeli Toyoty oferujących wyższą pozycję za kierownicą, czyli Yaris Cross, to naprawdę częsty widok. Teraz, w trzy lata po debiucie, nadeszła pora na odświeżenie tego auta.

mat. prasowe

Nowy Yaris Cross: mocniejszy silnik, nowe kolory, zmiany we wnętrzu

Co się zmieniło? Z zewnątrz… wyjątkowo niewiele. W gamie pojawią się dwa nowe kolory (Juniper Blue i Urban Khaki), będzie można zamówić też felgi o nowym wzorze. Więcej zmian czeka we wnętrzu. Urosną ekrany - ten za kierownicą, czyli w miejscu „zegarów”, może mieć przekątną 7 albo nawet 12,3 cala. Z kolei wyświetlacz systemu multimedialnego będzie miał wielkość 9 lub 10,4 cala. Pojawi się też nowa kamera cofania zapewniająca lepszą jakość obrazu, a systemy Android Auto i Apple CarPlay są w nowej wersji bezprzewodowe. Kolejna zmiana będzie łatwa do wychwycenia głównie dla estetów. Dół deski rozdzielczej, dotychczas raczej nie słynący ze szczególnie subtelnego wykończenia, ma otrzymać miękkie materiały.

