Yulchon zajmuje się produkcją części do przemysłu automotive, takich jak: tuleje, kolumny kierownicy, cylindry i rury zewnętrzne do amortyzatorów samochodowych, sprężyny gazowe, cylindry i rury zewnętrzne do zwrotnic samochodowych i sprzęgła itp. Do tej pory koreańska firma swoją działalność opierała o zakłady zlokalizowane w Korei oraz Meksyku. Teraz zostanie ona rozszerzona o Polskę. Jedynym udziałowcem spółki jest Yulchon Co. Ltd. z siedzibą w Republice Korei.

Inwestycja w Polsce jest dla firmy kluczową, gdyż możliwe będzie skrócenie łańcuchów dostaw na rynku europejskim, zwiększenie konkurencyjności na Starym Kontynencie oraz okazja na pozyskanie nowych klientów i większych zamówień od obecnych partnerów z rozwijającego się rynku motoryzacyjnego. – Nie zatrzymujemy się i nawiązujemy kolejną współpracę, która przyczyni się do rozwoju tego sektora – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodaje, że Inwestycja Yulchon Poland polegać będzie na wybudowaniu nowej fabryki na nieruchomości nabytej od LSSE.

Produkcja koreańskiej firmy ruszy w 2025 roku

Inwestycja na terenie kraju obejmuje wybudowanie obiektów hal infrastruktury zewnętrznej z drogami, parkingami oraz nabycie i montaż maszyn, urządzeń do parku maszynowego, sprzętu, aparatury, przyrządów, wyposażenia hal produkcyjnych oraz biur. Planowany termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2025 roku. – Decyzja o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na wybudowanie zakładu produkcyjnego Yulchon w Komornikach na Dolnym Śląsku – Jarosław Ogrodnik, partner zarządzający w kancelarii OSB LEGAL, reprezentujący inwestora.

