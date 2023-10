Kia EV9: Trzeci etap podróży do klasy premium

Kia EV9 Szczepan Mroczek

Kia EV9 mat. prasowe

Kia EV9 jest dostępna z napędem na tylne (RWD) lub na cztery koła (AWD). Wersja z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 150 kW (203 KM), który generuje 350 Nm. Maksymalna prędkość wynosi 185 km/h, a przyspieszenie do 100 km/h – 9,4 sekundy. Wersja z napędem na cztery koła jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 141 kW każdy (łącznie – 384 KM) i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu (łącznie – 600 Nm) w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line – łącznie 700 Nm. Maksymalna prędkość wynosi 200 km/h (AWD), a przyspieszenie do 100 km/h – 6,0 sekund (Earth). Wersja GT-Line AWD przyspiesza do „setki” w 5,3 sekundy.

Trzy rzędy siedzeń

Flagowy SUV marki Kia z napędem elektrycznym oferuje trzy rzędy siedzeń i przestronne wnętrze. Dostępny będzie w wersji sześcio- lub siedmioosobowej, a fotele drugiego rzędu można obracać, co pozwala stworzyć klimat konferencyjny oraz ułatwia umieszczenie dzieci w fotelikach. Do seryjnego wyposażenia tańszej wersji Earth należą, między innymi, 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów, system V2D, panoramiczny potrójny wyświetlacz, cyfrowy kluczyk Digital Key, czytnik linii papilarnych, wentylowane fotele z przodu i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy, systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, cyfrowe lusterko wsteczne oraz pompa ciepła i system przygotowania akumulatora do szybkiego ładowania. W wersji GT-Line do standardu należą, między innymi, 21-calowe aluminiowe obręcze kół, inteligentne adaptacyjne światła LED, funkcja masażu w fotelu kierowcy, head up display o przekątnej 12 cali, zestaw audio Meridian z 14 głośnikami, zamszowa podsufitka, przednie fotele z wysuwanym podnóżkiem oraz pamięć ustawienia fotela kierowcy, lusterek bocznych i kierownicy.