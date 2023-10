Nowa Skoda Kodiaq: Wszystko o nowym czeskim SUV-ie

Skoda Kodiaq mat. prasowe

Przeprojektowano również wnętrze Kodiaqa. Całość prezentuje się o wiele bardziej nowocześnie z użyciem lepszych materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje umieszczenie dźwigni zmiany biegów na kolumnie kierownicy. To bardzo dobre rozwiązanie i o tym wiedział Mercedes 30, albo nawet więcej lat temu. Jest także większy centralny wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy o przekątnej 13 cali no i jest powrót do pokręteł, które jednak są lepsze niż jakiekolwiek sterowanie klawiszami czy suwakami. Czesi nazwali ten detal „Skoda Smart Dials” - to obrotowe przyciski, które można również wciskać i łączą w sobie elementy dotykowe i cyfrowe oraz posiadają zintegrowany wyświetlacz cyfrowy. Możemy sobie zapisać tu kilka wybranych funkcji. W całości wnętrze ma być bardziej przestronne. W wersji siedmiomiejscowej pasażerowie trzeciego rzędu siedzeń mają do dyspozycji 920 mm przestrzeni nad głową – o 15 mm więcej niż w poprzedniku.

Skoda Kodiaq mat. prasowe

Skoda Kodiaq mat. prasowe

Technicznie na pierwszy rzut oka wiele rzeczy pozostaje bez zmian. Gama silników wysokoprężnych obejmuje jednostki 2.0 TDI o mocy 150 lub 193 KM. Podobnie jak topowy silnik benzynowy (2.0 TSI o mocy 204 KM), który seryjnie otrzymuje napęd na wszystkie koła. Siedmiobiegowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów jest standardowym wyposażeniem wszystkich wersji silnikowych. Podstawowy model ma 1.5 litra pojemności i moc 150 KM. Nowością w Skodzie Kodiaq jest hybryda typu plug-in o mocy systemowej 204 KM. Łączy silnik 1,5 TSI i silnik elektryczny ukryty w skrzyni biegów. Dzięki dużej pojemności zabudowanego z tyłu akumulatora (25,7 kWh) Kodiaq przejedzie w trybie elektrycznym nawet około 100 km (WLTP). Jednak w takiej wersji musimy się liczyć z mniejszą pojemnością bagażnika, która i tak jest imponująca, bo pomieści aż 745 litrów. W Kodiaqu iV moc przekazywana jest na przednie koła za pośrednictwem sześciobiegowej przekładni DSG. Akumulator ładowany jest albo prądem przemiennym (do 11 kW), albo prądem stałym na szybkiej ładowarce o mocy do 50 kW. Nowy model pojawi się na rynku w przyszłym roku. Cen nowego Kodiaqa póki co nie podano.