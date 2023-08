Ford Bronco: Amerykańska legenda dojechała do Polski

Czytaj więcej Premiery Ford E-Transit Courier: Nie tylko elektryczny Nowy kompaktowy model - E-Transit Courier - Ford reklamuje jako elektryczny model, który robi krok w kierunku elektryfikacji rodziny Transita. Jednak produkcja elektrycznej wersji rozpocznie się dopiero w przyszłym roku, a wcześniej na rynek wjadą wersje z tradycyjnym napędem spalinowym.

Poradzi sobie w terenie, komfortowy na asfalcie

Ford bronco z dziecinną łatwością porusza się w terenie. Niestraszne mu koleiny, sypki piach, błoto, betonowe przeszkody, strome podjazdy czy zjazdy. To za sprawą dużego prześwitu (23,7 cm), przemyślanego zawieszenia do wszystkiego, które sprawdza się w terenie, ale i na asfaltowej drodze (kombinacja wahaczy i sprężyn). Do tego w terenie możemy jednym klawiszem, bez zatrzymania się (do 32 km/h) rozpiąć przedni stabilizator, co znacznie zwiększa wykrzyż. Ford Bronco startuje na polskim rynku z ceną od 419 300 zł.

