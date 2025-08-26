Pod maską drzemie 4,0-litrowy V8 biturbo o mocy 577 KM i 800 Nm momentu obrotowego. Napęd 4MATIC+ i 9-stopniowa skrzynia 9G-TRONIC pozwalają osiągnąć 100 km/h w zaledwie 4 sekundy, ale to nie liczby definiują to auto. W Maybachu chodzi o coś więcej – o podróż, która jest tak płynna, że wydaje się niemal oderwana od rzeczywistości. Specjalnie dostrojone zawieszenie, aktywna izolacja akustyczna i precyzyjna hydraulika sprawiają, że wewnątrz kabiny panuje absolutna cisza, nawet przy wyższych prędkościach. To nie jest samochód – to salon na kołach, miejsce, w którym luksus spotyka się z harmonią.

Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram Foto: mat. prasowe

Jeśli Maybach jest symfonią ciszy, Mercedes-AMG S 63 E Performance to koncert rockowy grany na pełnej głośności. To samochód, który redefiniuje pojęcie sportowej limuzyny i udowadnia, że technologia i emocje mogą współistnieć w idealnym balansie. Pod maską pracuje 4,0-litrowe V8 biturbo, wspierane przez silnik elektryczny, co daje 802 KM i oszałamiające 1430 Nm momentu obrotowego. Efekt? 0–100 km/h w zaledwie 3,3 sekundy i prędkość maksymalna do 290 km/h z pakietem AMG Driver’s Package. Brzmi jak tor wyścigowy? I słusznie, bo inżynierowie AMG inspirowali się technologią prosto z Formuły 1.

System napędu na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ oraz aktywna stabilizacja przechyłów tworzą wrażenie, jakby auto było przyklejone do asfaltu. Wnętrze to równie dopracowane dzieło – sportowa kierownica AMG Performance, fotele z optymalnym podparciem bocznym i cyfrowe wyświetlacze z dedykowanym trybem torowym. AMG nie jest samochodem dla każdego. To auto, które mówi wprost: „Jeśli chcesz poczuć granice fizyki – usiądź za kierownicą”.