Aktualizacja: 27.08.2025 00:38 Publikacja: 26.08.2025 14:28
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Już od pierwszego kroku było jasne, że to coś więcej niż premiera nowych modeli. To pokaz filozofii marki, która od dekad redefiniuje pojęcie luksusu, ale tym razem zrobiła to w sposób bardziej zmysłowy niż kiedykolwiek. Dwa światy – Maybach i AMG – spotkały się na jednej scenie, tworząc kontrast doskonały. Z jednej strony absolutna cisza, komfort i elegancja. Z drugiej – adrenalina, moc i niepohamowana dzikość. To właśnie ten dualizm najlepiej opisuje współczesnego Mercedesa.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
W strefie Maybacha czas zwalniał. Modele zaprezentowane podczas wydarzenia były jak dzieła sztuki – kunsztowne, perfekcyjnie wyważone, zaprojektowane tak, by każdy detal miał znaczenie. Centralną gwiazdą był Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series – limitowany kabriolet, który redefiniuje pojęcie elegancji. Dwukolorowe nadwozie, ręcznie wykończone wnętrze obszyte skórą Manufaktur Crystal White Nappa i motywy stylistyczne „Red Ambiance” oraz „White Ambiance” tworzyły aurę luksusu, który wręcz hipnotyzował.
Czytaj więcej
To będzie wyjątkowa podróż. Maybachem do miejsca, w którym się wszystko zaczęło. Oto historia życ...
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Pod maską drzemie 4,0-litrowy V8 biturbo o mocy 577 KM i 800 Nm momentu obrotowego. Napęd 4MATIC+ i 9-stopniowa skrzynia 9G-TRONIC pozwalają osiągnąć 100 km/h w zaledwie 4 sekundy, ale to nie liczby definiują to auto. W Maybachu chodzi o coś więcej – o podróż, która jest tak płynna, że wydaje się niemal oderwana od rzeczywistości. Specjalnie dostrojone zawieszenie, aktywna izolacja akustyczna i precyzyjna hydraulika sprawiają, że wewnątrz kabiny panuje absolutna cisza, nawet przy wyższych prędkościach. To nie jest samochód – to salon na kołach, miejsce, w którym luksus spotyka się z harmonią.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Jeśli Maybach jest symfonią ciszy, Mercedes-AMG S 63 E Performance to koncert rockowy grany na pełnej głośności. To samochód, który redefiniuje pojęcie sportowej limuzyny i udowadnia, że technologia i emocje mogą współistnieć w idealnym balansie. Pod maską pracuje 4,0-litrowe V8 biturbo, wspierane przez silnik elektryczny, co daje 802 KM i oszałamiające 1430 Nm momentu obrotowego. Efekt? 0–100 km/h w zaledwie 3,3 sekundy i prędkość maksymalna do 290 km/h z pakietem AMG Driver’s Package. Brzmi jak tor wyścigowy? I słusznie, bo inżynierowie AMG inspirowali się technologią prosto z Formuły 1.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
System napędu na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+, zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ oraz aktywna stabilizacja przechyłów tworzą wrażenie, jakby auto było przyklejone do asfaltu. Wnętrze to równie dopracowane dzieło – sportowa kierownica AMG Performance, fotele z optymalnym podparciem bocznym i cyfrowe wyświetlacze z dedykowanym trybem torowym. AMG nie jest samochodem dla każdego. To auto, które mówi wprost: „Jeśli chcesz poczuć granice fizyki – usiądź za kierownicą”.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
„Excellence Tailored to Perfection” to nie był zwykły event – to manifest Mercedesa. Marka pokazała, że luksus może być interpretowany na wiele sposobów. Dla jednych będzie to podróż w absolutnej ciszy Maybacha, dla innych – puls adrenaliny w AMG. W obu przypadkach chodzi jednak o jedno: o doświadczenie motoryzacji, które wykracza poza funkcjonalność. Mercedes-Benz nie stawia granic. Pokazuje, że możesz mieć wszystko – technologię, osiągi, komfort i emocje – zamknięte w jednej filozofii. Perfekcji nie trzeba wybierać. Można ją mieć.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Nazwa AMG pochodzi od nazwisk założycieli – Aufrecht, Melcher – oraz miejscowości Großaspach.
- Hybrydowy układ AMG S 63 E Performance generuje aż 190 KM z samego silnika elektrycznego, co jest rekordem w segmencie luksusowych limuzyn.
- Program personalizacji Manufaktur daje klientom dostęp do ponad 700 kombinacji kolorów i wykończeń, dzięki czemu żaden egzemplarz nie musi być taki sam.
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Mercedes-Maybach - SL 680 seria Monogram
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Ma bardzo długą nazwę – Mercedes-AMG S63 E Performance – ogromną moc i rewelacyjne osiągi. Oto li...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już od pierwszego kroku było jasne, że to coś więcej niż premiera nowych modeli. To pokaz filozofii marki, która od dekad redefiniuje pojęcie luksusu, ale tym razem zrobiła to w sposób bardziej zmysłowy niż kiedykolwiek. Dwa światy – Maybach i AMG – spotkały się na jednej scenie, tworząc kontrast doskonały. Z jednej strony absolutna cisza, komfort i elegancja. Z drugiej – adrenalina, moc i niepohamowana dzikość. To właśnie ten dualizm najlepiej opisuje współczesnego Mercedesa.
Odzyskanie przed Koenigsegga rekordu w niszowej, ale emocjonującej kategorii, można traktować jako kolejną odsło...
Dokładnie 18 sierpnia 1896 roku firma Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) zaprezentowała w Stuttgarcie pojazd, kt...
Trump wspiera klasyczną spalinową motoryzację. Na ten fakt bardzo szybko zareagowała amerykańska branża samochod...
Volkswagen kończy produkcję Touarega, który nie otrzyma następcy. Flagowy model Volkswagena zostanie wycofany z...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Lexus wycofał z rynku amerykańskiego hybrydową wersję modelu LC z powodu niskiego zainteresowania. Mimo że USA t...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas