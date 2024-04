SUV-y to najpopularniejsze modele aut w Europie. Widać to po ofercie producentów, ale też po strukturze rynku. W 2023 roku stanowiły ponad 50 proc. wszystkich rejestrowanych aut. Niemiecki automobilklub ADAC postanowił zweryfikować, które modele należą do najbardziej bezawaryjnych i które są warte uwagi.