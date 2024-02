Dziewięciokrotny zwycięzca rajdowych mistrzostw świata, od 2016 roku startujący w Dakarze. Pięciokrotny zwycięzca Rajdu Dakar, a także zawodniczka, która mimo młodego wieku (ma 32 lata) już ośmiokrotnie startowała w Dakarze i została drugą w historii kobietą, która zwyciężyła w jednej z kategorii tej imprezy. Oto Sebastian Loeb, Naser Al-Attiyah i Cristina Gutierrez Herrero, czyli prawdziwe legendy walki w pustynnym piachu. Wygląda na to, że nie będą mieli w najbliższym czasie zbyt wiele czasu wolnego. Wszystko za sprawą Dacii.

Dacia Sandrider Concept mat. prasowe

Dacia chce do motorsportu

Ta rumuńsko-francuska marka nie kojarzy się zbyt mocno z motorsportem. To wkrótce ma się jednak zmienić. Pokazany kilka dni temu Sandrider (nie mylić z Sandero!) to pojazd, który ma doprowadzić Dacię i wspomnianych członków oficjalnego teamu The Dacia Sandriders,, do zwycięstwa w Dakarze. I to już w 2025 roku. Firma zamierza wziąć udział nie tylko w Rajdzie Dakar, ale i w Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych (W2RC). Co wiadomo o nowej, sportowej broni Dacii? To model wzorowany na modelu koncepcyjnym Manifesto. Będzie homologowany w klasie Ultimate T1+. Jego zadaniem jest „działanie na rzecz dekarbonizacji za przystępną cenę”. Czy będzie to pojazd elektryczny? Nie tym razem. Będzie napędzany syntetycznym paliwem produkowanym przez koncern Aramco.

Dacia Sandrider Concept mat. prasowe

Jest moc — Dacia Sandrider ma silnik V6 i 360 KM

Mierzący nieco ponad 4,1 m Sandrider otrzyma silnik 3.0 biturbo V6 o mocy 360 KM przy 5000 obrotów na minutę. Moment obrotowy wyniesie 539 Nm. Lekka konstrukcja z ramą rurową i nadwoziem z włókna węglowego została zaprojektowana w sposób minimalistyczny, bez zbędnych elementów. Dopracowano aerodynamikę, a karoserię pokryto antyodblaskowym lakierem, korzystając z technologii znanej z lotnictwa. Aby w kabinie temperatura nie rosła zbyt mocno, zastosowano nowoopatentowaną technologię – czyli pigmenty redukujące pochłanianie promieni UV wtopione bezpośrednio w karbonowe elementy auta. Głównymi zaletami Dacii mają być zwinność i lekkość. Zachowanie w terenie poprawią 37-calowe opony BF Goodrich nowej generacji, odporne na przebicie i zapewniające świetną przyczepność na luźnych nawierzchniach. Skok zawieszenia wyniesie 35 cm.