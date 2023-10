Ford Kuga z namiotem: To nie SUV, to kamper

Całość rozbija się o element, który widzicie zamontowany na dachu. To namiot Thule Approach, który zmienia Forda Kugę z klasycznego SUV-a w pełnowartościowego kampera. Tak, na dachu auta wyśpią się spokojnie dwie, a nawet trzy osoby i tak, taki namiot pasuje do różnego typu samochodów, nie tylko do SUV-ów. Konstrukcje namiotów zakładanych na dach pojawiły się w tym roku jak grzyby po deszczu. O ile nigdy wcześniej ich nie widziałem aut jeżdżących z takim nietypowym wystającym bagażnikiem, to w tym roku spotykałem auta różnej maści z takim właśnie konstrukcjami jak prezentowany namiot Thule. Za sprawą swojej funkcjonalności i łatwości obsługi oraz montażu takie oryginalne rozwiązanie noclegu w końcu musiał dotrzeć również nad Wisłę. Tym bardziej że po covidowej fali pomysł na bardzo indywidualny wypoczynek zyskał większą uwagę.

Ford Kuga z namiotem Iven Bambot

Namiot taki jak Thule Approach jest modelem przeznaczonym dla maksymalnie trzech osób. Montowany jest na specjalnych belkach do relingów dachowych. Cała konstrukcja namiotu wraz z belkami waży 65 kg. To prowadzi do dwóch wniosków – po pierwsze, w dwie osoby bez trudu zamontują i zdemontują na dachu konstrukcję namiotu, a po drugie, bez problemu można go przytwierdzić do większości kompaktowych SUV-ów, a nawet limuzyn. Sprawdzić trzeba jakie jest maksymalne obciążenie dachu. W przypadku Forda Kugi dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 75 kg, a statyczne nawet 225 kg, czyli po rozłożeniu namiotu można spokojnie obciążyć dach dodatkowymi 160 kg.