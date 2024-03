W Tychach będzie powstawać model T03, który przypomina nieco 4-drzwiową wersję Smarta fourfour. Auto ma 3,6 m długości, w pełni elektryczny napęd. Produkcja tego modelu rozpoczęła się w 2020 roku i początkowo auto oferowane było wyłącznie na rynku chińskim. Od 2022 roku rozpoczęto sprzedaż również w Europie m.in. na rynku francuskim. T03 ma moc 127 KM, pojemność baterii 38 kWh, rozpędza się do 120 km/h i ma zasięg wg. danych producenta 403 km. Chińczycy nie marnują czasu. Produkcja zostanie uruchomiona już w drugim kwartale tego roku. W Tychach samochód będzie składany z wcześniej przygotowanych zestawów części. T03 to jeden z licznych w tym kraju tanich elektryków. W Państwie Środka kosztuje około 9 tys. euro (ok. 39 tys. zł). Produkowane w Polsce modele trafią na rynek europejski.



Leapmotor T03 mat. prasowe

Chińska marka znalazła się w tyskiej fabryce nie przez przypadek. To efekt współpracy Leapmotor z koncernem Stellantis, który w 2023 rou zainwestował 1,6 mld dolarów (6,9 mld zł) i wykupił 21 proc. udziałów w chińskiej firmie. Stworzona została spółka joint-venture, dzięki której Stellantis uzyskał prawa do budowy, eksportu i sprzedaży modeli Leapmotor poza Chinami. Nowa spółka otrzymała zielone światło od chińskiego regulatora rynku, jej siedzibę utworzono w Holandii. Stellantis posiada 51 proc. udziałów. Już wcześniej pojawiały się plotki, o przygotowaniu przez Stellantisa bazy produkcyjnej dla chińskich modeli elektrycznych w Europie.

Montownia chińskich modeli to ratunek dla fabryki w Tychach

Dla fabryki w Tychach takie rozwiązanie jest wygraną na loterii. W polskim Detroit dopiero co ogłoszono zwolnienia grupowe w dwóch firmach pracujących dla fabryki samochodów w Tychach. Pracę ma stracić 370 osób. MA Polska ma zostać zwolnionych 250 osób, z firmy logistycznej BCUBE Poland 120 pracowników. Zwolnienia są efektem zakończeniem produkcji przez FCA Poland Fiata 500 i Lancii Ypisilon.