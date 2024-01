Limitowana edycja "na start"

Obecnie atrakcyjnie wyceniona jest wersja Special Edition, czyli limitowana odmiana „na start” sprzedaży nowej generacji. Jej ceny są bardzo zbliżone do wersji Life (dopłaty wynoszą ok. 1000 zł – w przypadku silnika 130 KM cena to 154 190 zł, przy silniku 150 KM to 162 590 zł, a w przypadku diesla – 175 390 zł), a wyposażenie jest wyraźnie bogatsze. Obejmuje m.in. lakier metalizowany, system keyless go, elektryczną klapę bagażnika, 18-calowe felgi, dźwiękoszczelne szyby i reflektory Matrix LED. W przyszłości do gamy Volkswagena Tiguana dołączą kolejne wersje silnikowe - w tym hybrydy plug-in (204 i 272 KM), diesel o mocy 193 KM i z układem 4x4, a także mocne odmiany 2.0 TSI (204 i 265 KM), także z napędem na obie osie.

Nowy Volkswagen Tiguan mat. prasowe

Czytaj więcej Jak jeździć Nowe paliwo E10. Które samochody nie powinny go tankować Od 1 stycznia 2024 r. ze stacji zniknie benzyna Pb95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo oznaczone symbolem E10, ze zwiększonym udziałem biokomponentów do 10 proc. Nowe paliwo nie nadaje się do wszystkich samochodów. Te starsze są nieprzystosowane do tankowania benzyny E10 i będą musiały być zalewane droższą benzyną Pb 98.