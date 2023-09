Bentley jakiego jeszcze nie było. Continental Flying Spur jako pick-up

Przekształcenie drogiego, luksusowego sedana w pick-upa to raczej coś co nie zdarza się codziennie. DC Customs z Wielkiej Brytanii przerobił używanego Bentleya Continentala Flying Spur na pickupa. Model ochrzczono dodatkową nazwą Decadence i mimo swojego roboczego wyglądu miał pozostać luksusowym, szlachetnym pojazdem. Przedni rząd foteli i deska rozdzielcza pozostały niezmienione. Strefa załadunku łączy się z kabiną z pomocą słupka C, który wizualnie jest przesunięty do przodu. Bentley ma skróconą kabinę, ale zachował swoją długość karoserii. Continental Decadence wypada w swoich liniach i harmonii nadwozia zaskakująco dobrze. Wygląda tak, jakby Bentley zrobił ten samochód sam.

Strefa załadunku w tym przypadku nie jest miejscem, gdzie wrzucisz kilka bel siana lub wykorzystasz do przewiezienia gruzu budowlanego. Tu tylna przestrzeń ładunkowa została zaprojektowana w stylu jachtów Riva. DC Customs wyposażyło tył w szlachetną podłogę z drewna tekowego. Silnik W12 też został podrasowany. Continental z 2005 roku ma seryjnie moc 560 KM, po zmianach ma 100 KM więcej.

