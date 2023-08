Bentley Bentayga EWB: Coś więcej niż 18 cm

Dojeżdżasz rano do biura i chcesz wygodnie pracować, siedząc zanurzony w fotelu, opierając, dla zebrania myśli, od czasu do czasu głowę o supermiękką poduszkę zagłówka. Masz ochotę wrócić do domu z teatru i wraz z partnerką popijając schłodzonego szampana celebrować drogę powrotną, dzieląc się doznaniami po spektaklu. Czy też nie lubisz, jak siedzące za tobą dzieci kopią małymi nóżkami w tylne oparcia przednich foteli i potrzebujesz więcej miejsca żeby nie dosięgały. Do wszystkich tych klientów oraz wielu, wielu innych, skierowana jest teraz nowa wersja Bentleya Bentaygi ze skrótem EWB – Extended Wheel Base.

Bentley Bentayga EWB Albert Warner

Plus 18 cm

EWB to taka Bentayga, którą można jeździć z szoferem. Jest dłuższa o 18 cm i spełnia wszystkie wymogi klasycznej limuzyny. Ma ogrom miejsca z tyłu, na tyle dużo, że możesz usiąść w dowolnej pozycji, a i tak zawsze zostanie bardzo dużo miejsca. Do tego fotel pasażera jest składany i ma w swojej tylnej części wysuwany podnóżek. W trybie „Relax Mode” siedzenie odchylane jest nawet o 40 stopni. Relaks gwarantowany. Wtedy już zupełnie rozkładamy się niczym w business klasie Qatar Airways. Za to w trybie biznesowym fotel automatycznie ustawia się w pozycji pionowej, aby umożliwić pracę z laptopem lub tabletem. Już zwykła Bentayga do małych SUV-ów nie należy. Ma 5,14 metra długości i niemal 3-metrowy rozstaw osi (2995 mm). Co prawda Rolls Royce Cullinan jest większy (5,34 m/3295 mm), ale nowy Range Rover już nie (5,05 m/2997 mm). Za to ten drugi dostępny jest również z wydłużonym rozstawem osi. Nie dziwi więc fakt, że powstał model EWB. Bentley nie chciał tej niszy pozostawić konkurencji i jak się teraz okazuje, będzie to bardzo popularny model wśród klientów. Bentley prognozuje, że wersję plus 18 cm będzie zamawiać co drugi klient.

