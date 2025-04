Napęd elektryczny jest jedną z głównych pozycji na liście priorytetów Bentleya. Od 2035 roku marka chce oferować wyłącznie samochody w pełni elektryczne. Wszystko zaczyna się jednak w roku 2026, od pierwszego elektrycznego Bentleya. Samochód pod roboczym tytułem „luksusowy miejski SUV” ma być skierowany do segmentu, który według firmy Bentley jeszcze nie istnieje – luksusowych SUV-ów do miasta. Słowem kluczowym jest „miasto” i to sugeruje bardziej kompaktowe wymiary niż te, które dotychczas oferowała Bentayga. Oczekuje się, że urban-SUV będzie miał nieco mniej niż pięć metrów długości. Wstępny szkic projektu pokazuje linię dachu opadającą ku tyłowi, mocno rozszerzone boki nadwozia i linię okien wznoszącą się ku tyłowi. Ale ta sylwetka nie jest jeszcze ostateczna i Bentley obiecuje tutaj więcej niespodzianek.

Luksusowy miejski SUV - nowy elektryczny Bentley Foto: mat. prasowe

Modułowy system Grupy Volkswagen - platforma PPE (Premium Performance Electric) - stanowi podstawę pierwszego elektrycznego SUV-a. Na niej zbudowano nowe Audi Q6 E-Tron i Porsche Macana EV. Bentley przejmie od Porsche również takie elementy, jak skrętną oś tylną i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu tylnej osi. Frank-Steffen Walliser, nowy szef marki Bentley, powiedział w wywiadzie dla Top Gear, że urban-SUV ma mieć zasięg nadający się nie tylko do jazdy po mieście. W elektrycznym Macanie akumulator o pojemności 100 kWh gwarantuje zasięg od około 600 do 650 km – w zależności od konfiguracji napędu. Według Wallisera to w zupełności wystarczy, bo na pokonanie większych odległości nabywcy Bentleyów zazwyczaj wybierają samolot. Brytyjczycy zachowują milczenie jeśli chodzi o parametry techniczne. Dla porównania Porsche Macan EV osiąga moc do 639 KM i maksymalny moment obrotowy 1130 Nm, ale ​​platforma PPE z architekturą 800-woltową jest w stanie wygenerować moc przekraczającą 900 KM.

Dwie prawdopodobne nazwy dla nowego modelu

Premiera SUV-a zaplanowana jest na koniec 2026 roku. Produkcja rozpocznie się prawdopodobnie w 2027 r. SUV jest projektowany, rozwijany i będzie produkowany w siedzibie głównej w Crewe (Wielka Brytania). Bentley przy tym modelu nie planuje osiągać dużych wolumenów produkcji, a raczej wysokie marże. Jak będzie się nazwać pierwszy elektryczny Bentley? Póki co ślad wiedzie do dwóch wpisów w Europejskim Urzędzie Patentowym, w którym Brytyjczycy zastrzegli nazwy Mayon i Barnato. Oba pochodzą z 21 lutego 2025 r. Nazwa Barnato wydaje się oczywista, ponieważ jest to nazwisko Woolfa Barnato, jednego z legendarnych Bentley Boys, którzy wielokrotnie wygrywali wyścig Le Mans w latach 1926–1931. Mayon prawdopodobnie odnosi się do nazwy wulkanu na Filipinach. Która nazwa wam bardziej się podoba?